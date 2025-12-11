안계일 경기도의원, ‘경기도 벤처 지원 핵심축 사라졌다’

이미지 확대 안계일 의원이 11일 2026년도 경기도 예산안 심사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 예산결산특별위원회 안계일 의원(국민의힘, 성남7)은 11일 열린 2026년 경기도 예산안 심사에서 경기도 창업 지원의 핵심 역할을 담당해 온 4개 사업이 모두 전면 미반영된 문제를 지적하고 “도가 스스로 창업·벤처 생태계의 연결축을 끊고 있다”고 비판했다.김동연 지사가 지난 10월 벤처 행사에서 “제3벤처붐을 만들겠다”, “경기도를 스타트업 허브로 조성하겠다”라고 선언한 직후 제출된 예산안에서, 정작 창업 지원 관련 주요 사업들이 빠진 점은 정책 일관성과 신뢰성 측면에서 심각한 문제로 평가된다.미반영된 사업은 ▲기술이전 창업 지원 ▲재도전(재창업) 지원 ▲판교+20 클러스터 조성 ▲창업혁신 공간 조성 등 4개로, 그동안 기술 창업 → 성장 → 재도전 → 클러스터 진입으로 이어지는 경기도 창업 정책의 핵심 구조를 형성해 온 사업들이다.안 의원은 “단순 감액이 아니라 창업 정책의 철학과 방향을 뒤흔드는 결정”이라며, 김동연 지사의 공약 기조와 예산 방향이 정면으로 충돌하고 있다고 지적했다. 특히 일부 사업들은 2025년 재정 사업 평가에서도 ‘존치’ 판정을 받았고, 집행률과 창업 기업의 매출·고용·지식재산권 등의 실적도 타 사업 대비 3~4배 높았음에도 불구하고 일몰 처리된 점을 문제로 꼽았다.안 의원은 “사람과 기업은 빠지고 인프라만 남는 산업 정책으로는 생태계가 완성될 수 없다”라며, 기술 창업·재도전 기업에 대한 직접 지원이 없는 구조적 불균형을 지적했다. 그는 현장에서는 이미 “인프라만 늘고 기업은 사라진다”라는 우려가 커지고 있는 상황이라고 전했다.안 의원은 재도전 기업의 생존율이 일반 기업보다 두 배 이상 높다는 점을 근거로 “이번 사업 공백은 고성장 잠재력을 지닌 기업을 놓치는 결과로 이어질 것”이라고 경고했다.안 의원은 “성과가 입증된 사업을 예산에서 먼저 지우는 것은 재정 운용 원칙에도 맞지 않으며, 도가 스스로 창업 생태계의 기반을 허물고 있다”라며 강한 우려를 표했다. 이어 “제3벤처붐을 선언한 만큼, 예산에서도 약속이 일관되게 반영되어야 도민과 기업의 신뢰를 지킬 수 있다”라고 강조했다.안 의원은 “AI·반도체 인프라만 조성되고 그 안에서 성장할 기업이 사라진다면 산업 정책은 껍데기에 불과하다”라며, 경기도에 창업·재도전 생태계 복원과 2026년 예산 재검토를 촉구했다.온라인뉴스팀