황대호 경기도의원, 전국 최초 케데헌 육성 및 지원 조례 발의

이미지 확대 황대호 의원.(사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 황대호 위원장(더불어민주당, 수원3)이 전국 최초로 ‘경기도 전통융합콘텐츠산업 육성 및 지원을 위한 조례안’을 대표발의하며, 경기도 차원의 <케이팝 데몬 헌터스>를 육성하겠다고 밝혔다.황대호 위원장은 “최근 설화, 전통놀이, 한복 등 전통문화를 기반으로 창작된 케이팝, 웹툰, 애니메이션, 드라마 등의 콘텐츠가 세계적으로 주목받고 있으며, 관련 콘텐츠가 K-컬처의 중심 역할을 하고 있다”라며 “이러한 창작 흐름을 제도적으로 뒷받침할 필요가 그 어느 때보다 크다”라고 강조했다.황 위원장은 이어서 “현재 경기도 내에는 전통문화를 기반으로 창작한 콘텐츠에 대한 별도의 정의나 지원 체계가 마련되어 있지 않은 상황이다”라며 “이번 조례안은 ‘전통융합콘텐츠’와 ‘전통융합콘텐츠산업’의 개념을 전국 최초로 정의하고, 이를 바탕으로 정책 수립, 지원 계획, 전문 인력 양성, 판로 개척 등 산업 전반에 대한 지원 체계를 법적으로 마련하기 위해 발의했다”라고 설명했다.실제로 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 등장한 관련 분야의 수익이 급증하고 있다. 다수 언론 보도에 따르면 2025년 8월을 기준으로 직전 두 달과 비교해 보면, 세신 상품은 11%, K-팝 댄스 클래스는 40%, K-팝 아이돌 스타일링 체험은 무려 200% 증가했고, 국립중앙박물관 뮷즈(뮤지엄 굿즈)의 상반기 매출은 지난해 상반기보다 34% 증가한 115억 원을 기록했다. 이는 한국 전통문화를 기반으로 하는 콘텐츠들이 실제로 그 성과와 경쟁력을 인정받은 것이라고 황 위원장은 평가했다.황 위원장은 “이는 단순한 과거의 재현을 넘어서, 전통문화와 현대 기술과 디자인, 스토리텔링이 융합된 형태의 전통융합콘텐츠가 K-컬처 경쟁력의 중요한 축으로 자리 잡고 있다는 것을 보여준다”라고 강조했다.황 위원장이 대표발의한 ‘경기도 전통융합콘텐츠산업 육성 및 지원을 위한 조례안’의 주요 내용으로는 ▲ ‘전통융합콘텐츠’ 및 관련 정의 규정(안 제2조) ▲ 경기도 전통융합콘텐츠산업 육성 및 지원 계획 수립ㆍ시행(안 제4조) ▲ 전통융합콘텐츠산업 육성 및 지원 사업 정의(안 제5조) ▲ 경기도 전통융합콘텐츠산업 자문위원회 설치 및 구성 등(안 제6조 및 제7조) ▲ 도내 시군, 관계 기관 및 기업, 대학 및 연구소 등과 협력 체계 구축(안 제8조) 등이 있다.황 위원장은 “이 조례안은 관련 산업의 정체성을 명확히 하고, 창작·제작·유통·해외 진출까지 연계되는 종합적 지원을 제도화함으로써 경기도가 전통문화 기반 산업의 대표 지역으로 도약할 수 있는 기반을 마련하는 계기가 될 것이다”라며 “이미 국회에서도 민형배 의원을 비롯한 의원들이 전통융합콘텐츠에 대한 정의와 함께 관련 법령 개정안을 발의한 만큼, 중앙과의 연계도 가능해질 것으로 보인다”라고 밝혔다.황 위원장은 이어서 “이재명 국민주권정부가 추진하는 K-컬처 산업의 300조, 수출 50조 시대 개막이라는 국가 전략 과제를 달성하기 위해서는 경기도의 적극적인 역할이 필수적이다”라며 “이번 조례안이 경기도의 K-컬처 산업 육성에 새로운 이정표가 될 것으로 기대한다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀