김재훈 경기도의원 “경기도 가족 정책, 현장 중심으로 재정비해야”

이미지 확대 김재훈 의원이 16일 경기도여성가족재단에서 열린 ‘경기도 및 31개 시군의 가족 정책 현황과 가야할 방향’ 토론회에 참석해 의견을 제시하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 여성가족평생교육위원회 김재훈 의원(국민의힘, 안양4)은 16일 경기도여성가족재단에서 열린 「경기도 및 31개 시군의 가족 정책 현황과 가야 할 방향」 토론회에 참석해 변화된 가족 구조에 대응하는 경기도 가족 정책 개선 방향을 제시했다.이번 토론회는 경기도여성가족재단과 경기도가족센터협회가 공동 주관한 2025년 제20차 경기 GPS(Gender Policy Seminar)로, 경기도와 31개 시군의 가족 정책 현황을 점검하고 향후 정책 방향을 논의하기 위해 마련됐다.김 의원은 “우리 사회는 1인 가구 증가, 재혼 가정 확대, 다문화가족의 일상화, 비혼 출산 등 과거의 전통적 가족 개념으로는 설명하기 어려운 구조적 변화를 겪고 있다”라며 “경기도는 이러한 변화가 가장 빠르게 나타나는 지역인 만큼, 가족 정책 역시 현실을 반영한 체계적인 대응이 필요하다”고 밝혔다.그는 또한 가족센터 운영과 관련해 “가족센터가 명칭만 통합된 채 가족 사업과 다문화 사업이 분리 운영되면서 서비스 연계성과 효율성이 떨어지고, 시군 간 인력·예산 격차로 인해 정책 체감도 역시 지역별로 큰 차이를 보이고 있다”며 “경기도 차원의 표준 운영 모델 마련과 전달 체계 정비가 필요하다”고 강조했다.이어 김 의원은 정책 개선 방향으로 ▲가족센터 운영 체계의 실질적 통합과 전문성 강화 ▲지역 특성을 반영한 맞춤형 가족 정책 확대 ▲다양한 가족을 포용할 수 있는 제도적 기반 정비 ▲데이터 기반 가족 정책 추진 체계 구축 등을 제안했다.아울러 “가족 정책은 변화된 사회 구조에 따라 지속적으로 점검되고 보완되어야 한다”며 “경기도가 선도적으로 정책을 정비해 나간다면, 인구·사회 변화에 대응하는 안정적인 가족 정책 모델을 만들어 갈 수 있을 것”이라고 설명했다.끝으로 김 의원은 “오늘 토론회에서 논의된 내용들이 현장에 머무르지 않고 실제 정책 개선으로 이어질 수 있도록 도의회 차원에서 지속적으로 점검하고 지원해 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀