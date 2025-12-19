이애형 경기도의원, 체계적 청소년유해약물 예방교육 추진 근거 마련

이미지 확대 이애형 의원.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 이애형 위원장(국민의힘, 수원 세류1·2·3동 및 권선1동)이 대표발의한 「경기도교육청 청소년유해약물등 오·남용 예방교육 조례 일부개정조례안」이 18일 경기도의회 제387회 제4차 본회의를 통과했다.해당 개정안은 청소년유해약물등 오·남용 예방을 위한 매 학기 예방 교육 실시, 관계 기관의 협력 및 지원 등을 주요 골자로 한다.이애형 위원장은 “청소년유해약물 오·남용 문제는 단순한 일회성 교육으로 예방하기 어려운 만큼, 학교 현장에서 지속적이고 체계적인 교육이 이루어져야 한다”며 “매 학기 정기적이고 전문적인 교육을 바탕으로 학생 스스로 위험을 인식하고 대처할 수 있기를 바란다”고 개정 취지를 밝혔다.이 위원장은 “아이들의 안전은 교육의 기본이자 최우선의 가치”라고 강조하며 “앞으로도 아이들이 신체적·정신적·사회적으로 건강하게 성장할 수 있도록 노력을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀