김진경 경기도의회 의장, 경기도 기우회 월례회 주관… 도민의 더 나은 미래 위해 더욱 소통하고 협력할 것

이미지 확대 김진경 의장이 19일 오전 경기도경제과학진흥원에서 열린 경기도 기우회 12월 월례회를 주관하고 참석 회원들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)​

이미지 확대 김진경 의장이 인사말을 전하고 있다.(사진=경기도의회)

김진경 경기도의회 의장(더불어민주당·시흥3)은 19일 오전 경기도경제과학진흥원에서 열린 경기도 기우회 12월 월례회를 주관하며, 도민의 미래를 위해 더욱 소통하고 협력할 것을 강조했다.기우회는 경기도의 발전을 위해 경기지역 공공기관장과 학계·언론계·경제계 인사 등이 참여하는 오피니언 리더 모임이다. 이번 월례회는 12조(대표 김진경 의장)의 주관으로 진행됐다.이날 행사에는 김동연 도지사 등 도내 주요 기관장 및 기업 대표들이 참석해 도정과 의정, 지역 발전에 대한 다양한 의견을 나눴다. 임경숙 수원대 총장의 특강도 이어졌다.김 의장은 “기우회는 언제나 경기도 발전을 위한 지혜와 연대의 장이었다”며 “다사다난했던 2025년이었지만 각계에서 경기도의 버팀목이 되어주신 기우회 여러분의 노력으로 경기도가 흔들림 없이 여러 난관을 헤쳐올 수 있었다”고 밝혔다.그는 “기우회 회원분들의 경험과 시각은 의정의 방향을 정하는 데 귀중한 나침반이 되고 있다”며 “경기도의회는 도민의 더 나은 미래를 위해 다가오는 2026년에도 더 자주 소통하고 협력하면서 든든한 동반자가 되겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀