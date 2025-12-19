메뉴
김재훈 경기도의원, 가정 밖 청소년 정책 토크콘서트 참석

수정 2025-12-19 16:54
입력 2025-12-19 16:54
이미지 확대
김재훈 의원이 19일 경기도의회 중회의실에서 열린 ‘가정 밖 청소년의 미래는 우리의 손으로’ 정책 토크콘서트에 참석해 손팻말을 들고 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)
김재훈 의원이 19일 경기도의회 중회의실에서 열린 ‘가정 밖 청소년의 미래는 우리의 손으로’ 정책 토크콘서트에 참석해 손팻말을 들고 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 여성가족평생교육위원회 김재훈 의원(국민의힘, 안양4)은 12월 19일(금) 경기도의회 중회의실에서 열린 「가정 밖 청소년의 미래는 우리의 손으로」 정책 토크콘서트에 참석해 가정 밖 청소년의 자립과 권익 보장을 위한 정책적 지원의 중요성을 강조했다.

이번 행사는 가정 밖 청소년 정책의 현황을 점검하고, 청소년 당사자의 생생한 목소리를 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

김재훈 의원은 축사를 통해 “가정 밖 청소년의 현장 목소리가 정책의 출발점이 되어야 하며, 오늘과 같은 자리가 청소년 자립 정책을 한 단계 끌어올리는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

이날 행사는 청소년 성장 스토리 영상 상영을 시작으로 설문 결과 공유, 청소년이 직접 제안한 총 5건의 정책 제안 발표 순으로 진행됐다.


끝으로 김재훈 의원은 “청소년이 단순한 보호 대상이 아닌 정책의 주체로 참여하는 과정이 무엇보다 중요하다”며 “현장의 목소리가 실질적인 제도 개선으로 이어질 수 있도록 지속적으로 살피고 지원하겠다”고 밝혔다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
