경기도의회, 제17회 우수의정대상 시상식 열어… 김진경 의장 ‘도민을 위한 책임과 헌신 끝까지 이어갈 것’ 강조

수정 2025-12-26 17:11
입력 2025-12-26 17:11
제17회 우수의정대상 및 2025년 행정사무감사 우수의원 및 우수 위원회 등 시상식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)
제17회 우수의정대상 및 2025년 행정사무감사 우수의원 및 우수 위원회 등 시상식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회(의장 김진경)는 26일 도의회 대회의실에서 제17회 우수의정대상 및 2025년 행정사무감사 우수의원 및 우수 위원회 등 시상식을 개최했다.

시상식에는 김진경 의장을 비롯해 정윤경·김규창 부의장, 최종현·백현종 교섭단체 대표의원과 도의원 및 의회사무처 직원 등 200여명이 참석했다.

우수의정대상은 대한민국시도의회의장협의회에서 주민들의 삶의 질 향상과 지역발전에 기여한 공이 큰 우수한 의정활동을 펼친 지방의원에게 주어지는 상으로 이번 시상에는 44명의 도의원이 수상의 영광을 안았다.

김 의장은 각 의원에게 상패를 전달하고 축하를 전했다.

이어서 2025년 행정사무감사 우수의원 및 우수위원회 시상식도 열렸다.

올해 행정사무감사에서 집행기관 사업 이행에 관한 점검과 합리적인 개선을 제시하는 등 도민의 복지 증진에 기여한 24명의 도의원과 4개 상임위원회가 감사패를 수상했다.

김진경 의장(더민주·시흥3)은 “2025년은 말 한마디, 선택 하나가 더욱 무겁게 다가오는 한 해였다”라며 “그러나 분명한 사실 하나는 오늘 수상하신 분들을 비롯해 의원님 모두가 각자의 자리에서 도민을 위한 책임에 최선을 다해주셨고 오늘의 상은 그 헌신에 대한 값진 보답”이라고 의미를 전했다.

이어 “이제 제11대 경기도의회의 시간이 많이 남지 않았고, 무엇을 더 이루냐보다 어떤 자세로 임기를 마무리할지가 더 중요하다”라며 “지금 우리 모두에게 주어진 역할은 바로 제11대 의회가 시작한 일들을 책임있게 매듭짓는 것”이라고 강조했다.


끝으로 김 의장은 “끝까지 책임을 잊지 않고, 끝까지 도민을 먼저 생각하는 의회로 남은 임기를 만들어가자”고 당부했다.

온라인뉴스팀
