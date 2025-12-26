김진명 경기도의원, 대한민국시도의회의장협의회 제17회 우수 의정대상 수상

이미지 확대 26일 대한민국시도의회의장협의회가 주관한 ‘제17회 우수의정대상’을 수상한 김진명 의윈이 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 여성가족평생교육위원회 김진명 의원(더불어민주당, 성남6)은 12월 26일 경기도의회 대회의실에서 열린 ‘대한민국시도의회의장협의회 제17회 우수 의정대상’ 시상식에서 우수 의정대상을 수상했다.이번 수상은 지역 주민의 복리증진과 삶의 질 향상, 지방자치 발전에 기여한 공로가 있는 의원에게 수여되며 김 의원은 도민 중심의 의정활동 성과를 인정받아 수상자로 선정됐다.대한민국시도의회의장협의회 우수 의정대상은 전국 시·도의회 의원을 대상으로 정책 성과와 입법 활동, 지역 현안 해결 기여도를 종합 평가해 수여한다. 김진명 의원은 현장 중심의 의정활동과 실효성 있는 정책 제안으로 지역사회 발전에 기여해왔다. 주민 의견을 의정활동에 적극 반영하며 생활 밀착형 정책을 추진해온 점이 높은 평가를 받았다.김진명 의원은 “이번 수상은 도민과 함께 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 지역 주민의 삶의 질을 높이고 지방자치 발전에 기여하는 의정활동에 최선을 다하겠다”고 말했다. 이어 “현장의 목소리를 정책으로 연결하는 역할을 충실히 이어가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀