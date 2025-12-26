이은미 경기도의원, 2025 경기도의회 행정사무감사 우수의원 선정

이미지 확대 이은미 의원이 ‘2025년 경기도의회 시상식’에서 행정사무감사 우수의원으로 선정돼 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 소속 이은미 의원(더불어민주당, 안산8)이 2025 경기도의회 행정사무감사 우수의원으로 선정되었다.경기도의회는 지난 11월 진행된 행정사무감사에서 적극적인 감사 활동으로 도민의 알권리 충족과 예산 절감 등 구체적인 개선 방안을 제시한 우수의원을 선정해 수상을 진행했다.이은미 의원은 안전행정위원회 위원으로서 행정사무감사에서 도민 생명과 안전 관련 사항들에 대한 문제점을 지적하고 실효성 있는 대안을 제시했다.구체적으로 피감기관인 경기소방재난본부를 대상으로 지역인 안산 내 수암119안전센터의 차질 없는 업무 개시와 2030년 목표로 하고 있는 안산소방서 신축 이전을 위해 최선을 다해, 도민을 대상으로 사각지대 없는 소방서비스가 이뤄질 수 있도록 당부했다.이외에도 ▲구급대원 폭행사건 근절 ▲계급별 소방인력 불균형 완화 ▲화재안전조사 이행률 제고 ▲노후 공기안전매트 교체 등을 통해 도민 생명과 안전과 직결된 부분들을 전반적으로 점검하고, 문제점에 대해 개선 방안을 제시했다.또한 이 의원은 지방세 체납자 물품을 압류해 공개매각을 하고 있는 경기도 자치행정국을 대상으로, 매각 과정에서 가품을 출품하는 것은 법률 위반 우려가 있다며 전면 재검토할 것을 요청하기도 했다.이 의원은 “한 해를 마무리하는 시점에 의미 있는 상을 받게 되어 기쁘면서 어려운 경기에 무거운 책임감을 느낀다”며 “새해에는 도민이 더 체감할 수 있는 정책과 의정활동을 하기 위해 더 노력하겠다”고 의지를 밝혔다.온라인뉴스팀