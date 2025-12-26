이은미 경기도의원, 대한민국시도의회의장협의회 우수의정대상 수상

이미지 확대 26일 대한민국시도의회의장협의회가 주관한 ‘제17회 우수의정대상’을 수상한 이은미 의원이 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 소속 이은미 의원(더불어민주당, 안산8)이 대한민국시도의회의장협의회로부터 우수의정대상을 수상했다.대한민국시도의회의장협의회는 전국 17개 시도의회의장으로 구성된 협의체로 대한민국 지방분권과 지방자치 발전에 앞장서고 있는 협의체다. 매해 지방자치 발전과 주민복리 증진을 위해 탁월한 의정활동을 펼친 의원을 선정해 우수의정대상을 수여하고 있다.26일 경기도의회 대회의실에서 17회 우수의정대상을 수상한 이은미 도의원은 안전행정위원회에서 도민의 생명과 안전 관련 각종 현안에 대해 실효성 있는 대안을 제시하며 의정활동을 한 점이 높이 평가되어, 이번 수상 대상으로 선정됐다.특히 이 의원은 도민에게 사각지대 없는 소방서비스를 제공하기 위해 소방 인력 확충과 계급별 균형 있는 소방력 분포, 신축 119안전센터 인력 배치 등과 관련해 집중하여 노력했다. 이러한 노력의 결과로 2022년 설계를 시작해, 오랜 시간 지연되어 온 안산 내 수암119안전센터가 내년 5월 업무 개시를 앞두고 있다.이 밖에도 선감활동 사건과 관련하여 피해자 지원, 추모의 날 지정 등을 통해 치유와 회복을 위한 노력을 해왔다. 또한, 다문화학생 수가 많은 안산 내 설립 예정인 다문화 공립형 대안학교 ‘경기안산1교’ 의 추진 방향성을 구체적으로 제시하는 등 지역 의제 관련해서도 활발한 활동을 해왔다.이 의원은 “경기도의원으로서 주어진 일과 책임을 다했을 뿐인데, 의미있는 상까지 받게 되어 영광이다”며 “앞으로도 도민과 지역을 위해 안전 사각지대 해소와 지역 현안 해결을 위해 책임있는 의정활동을 이어가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀