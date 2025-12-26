정동혁 경기도의원, 임기 중 행정사무감사 우수의원 2회 선정 쾌거

이미지 확대 정동혁 의원이 ‘2025년 경기도의회 시상식’에서 행정사무감사 우수의원으로 선정돼 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 정동혁 의원(더불어민주당, 고양3)이 26일 경기도의회 대회의실에서 열린 ‘2025년 행정사무감사 우수의원 시상식’에서 우수의원으로 선정되어 수상하는 영예를 안았다.정 의원은 2023년 안전행정위원회 소속 당시 우수의원에 선정된 데 이어, 올해 문화체육관광위원회에서도 같은 상을 받았다.이번 행정사무감사에서 정 의원은 ‘시민과 함께하는 감사’를 핵심 방향으로 설정했다.감사에 앞서 지역 곳곳에 ‘시민 제보 받습니다’ 현수막을 게시하고, 전자우편과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 접수한 도민 의견을 실제 감사 질의와 정책 점검에 반영했다.이를 통해 의원이 혼자 준비하는 감사가 아닌, 시민 참여를 바탕으로 한 감사 모델을 제시했다는 평가를 받았다.정 의원은 경기문화재단과 경기관광공사의 고양 이전 문제를 핵심 쟁점으로 삼아 경기북부 균형발전과 문화·관광정책의 거점 마련이라는 이전 취지를 분명히 하면서, 이전 이후 조직 기능과 협업 체계가 함께 재정비돼야 한다고 강조했다.이어 경기대표관광축제 지원 사업 개편 과정에서 고양행주문화제와 고양호수예술축제 등 지역 대표 축제가 배제될 수 있는 우려를 지적하며, 방문객 규모와 역사성, 지역 상징성을 고려한 유연한 지원 기준 마련을 촉구했다.경기문화재단을 상대로는 직원의 비리 의혹을 언급하며, 재단 운영 전반에 대한 관리·감독 체계 점검과 내부 통제 강화 필요성을 강조했다.아울러 관광 분야에 대해서는 의료관광과 환승관광 등 경기도가 보유한 관광 자산을 적극 활용해 외국인 관광객 유치 성과를 높일 수 있는 정책 추진이 필요하다고 밝혔다.또한 e스포츠 육성과 관련해 도 차원의 중장기 전략과 지원 체계가 부족하다는 점을 지적하며, 콘텐츠 산업으로서 게임의 성장 가능성을 경기도 정책에 적극 반영해야 한다고 말했다.이 같은 질의는 형식적인 자료 검토를 넘어 시민 제보와 현장 문제의식을 정책 점검으로 연결했다는 점에서 행정사무감사의 본래 취지를 살렸다는 평가를 받았다.정 의원은 수상 소감에서 “행정사무감사는 의원 혼자의 능력을 보여주는 자리가 아니라 시민의 문제의식을 정책으로 연결하는 과정이라고 생각한다”며, “이번 수상은 시민과 함께 만든 감사의 결과라는 점에서 더욱 뜻깊다”고 말했다.이어 “젊은 의원으로서 익숙한 방식에 안주하지 않고, 현장과 시민의 목소리를 기준으로 경기도 정책을 점검해 나가겠다”며, “앞으로도 도민이 실제로 체감할 수 있는 변화를 만들어 가는 의정활동에 집중하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀