성복임 의원, ‘2025년 제17회 대한민국시도의회의장협의회 우수의정대상’ 수상
수정 2025-12-30 09:19
입력 2025-12-30 09:19
경기도의회 성복임 의원(더불어민주당, 군포4)이 26일 대한민국시도의회의장협의회가 시상하는 ‘제17회 우수의정대상’을 수상했다.
성 의원은 교통 및 지역 현안에 대해 적극적인 입법 활동과 현장 중심의 의정 활동을 펼치며, 도민 편익 증진에 앞장서 온 점이 높게 평가됐다.
그는 ‘경기도 교통약자 교통비 지원 조례안’을 대표 발의하여 교통약자와 청소년 등 이동 취약계층의 이동권을 제도적으로 보장할 수 있는 기반을 마련했다. 특히 고령사회 진입에 발맞춰 어르신 교통 지원 방향을 제시하며, 경기도 교통복지 정책이 보다 체계적이고 실효성 있게 추진될 수 있도록 기틀을 다졌다는 평가다.
또한 시흥~수원 고속화도로, 지역 철도 지하화 등 군포와 인근 지역 현안을 직접 챙기며 주민 의견을 수렴해 의정 활동에 반영하기도 했다.
성 의원은 “우수의정대상 수상은 군포시민과 경기도민께서 보내주신 성원과 응원의 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 현장을 세심하게 살피는 생활정치를 바탕으로, 도민의 목소리가 정책과 예산에 충실히 반영되도록 한걸음 더 가까이 다가가는 의정 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
성복임 의원이 수상한 상의 명칭은?