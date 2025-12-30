김태형 경기도의원, 말보다 실행… 우수의정대상 수상으로 정책 성과 입증

이미지 확대 김태형 의원.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 김태형 의원(더불어민주당, 화성5)이 대한민국시도의회의장협의회가 주관하는 제17회 우수의정대상을 수상했다.우수의정대상은 대한민국시도의회의장협의회가 매년 전국 광역의회의원을 대상으로, 주민참여 확대, 조례 제정, 지역현안 해결, 의정발전 기여도 등을 종합 평가해 시상하는 권위 있는 상이다. 김 의원은 지난 한 해 동안 예산 감시, 공공기관 운영 점검, 도민 생활 밀착형 정책 제안 등 전방위 의정활동의 성과를 높이 평가받은 결과로 알려졌다.특히 김 의원은 경기도 예산안 심사 과정에서 성과가 불명확한 사업에 대해 적극적인 질의와 자료 요구를 통해 도 재정 운영의 책임성과 투명성 강화에 기여했다. 그는 도 산하 공공기관들의 운영 실태에 대한 문제점 등을 면밀히 짚으며, 형식적인 비판이 아닌 제도 개선을 전제로 한 정책 감시자 역할을 충실히 수행했다는 평가를 받는다.또한 김 의원은 도민 생활과 직결된 정책에 대한 실효성 중심의 대안을 제시하고 도민 생활과 밀접한 현안에 대해 지속적인 관심을 가지고 도정 운영이 도민 눈높이에 맞게 실질적으로 작동될 수 있도록 정책 대안을 제안해왔다.김 의원은 수상 소감을 통해 “주거, 재정, 행정 등 도민의 삶과 가장 가까운 정책들이 실제 효과로 이어질 수 있도록 꼼꼼하게 살피고, 끝까지 책임지는 감시자 역할에 집중해 왔다.”라며 “정책이 일회성으로 그치지 않도록 예산 편성과 집행, 성과관리까지 모든 과정을 점검하고, 제도화로 이어질 수 있도록 동료 의원, 집행부, 무엇보다 도민 여러분과 함께 고민하며 말보다 행동으로 신뢰받는 의정활동을 이어가겠다”라고 밝혔다.온라인뉴스팀