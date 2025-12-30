윤종영 경기도의원, 군마 레클리스 기념행사 지속 추진 위한 제도적 기반 마련

이미지 확대 윤종영 의원.(사진=경기도의회)

경기도의회는 26일 열린 본회의를 통해 군마 레클리스 기념행사가 일회성 행사에 그치지 않고 지속적으로 추진될 수 있는 기반을 마련했다.이번 결정은 앞서 경기도 축산동물복지국에 대한 행정사무감사 과정에서 군마 레클리스 기념행사의 정책적·상징적 가치가 재조명되면서 행사의 연속성과 안정적 운영 필요성에 대해 의회 차원의 공감대가 형성된 데 따른 후속 조치다.11월 행정사무감사에서 경기도의회 농정해양위원회 부위원장인 윤종영 의원(국민의힘, 연천)은 “군마 레클리스 기념행사는 말산업 문화 조성과 안보의식 함양을 골자로 한 조례에 근거한 공식 행사”라며 “올해는 경기도와 연천군, 주한미 해병대가 함께 참여해 국제적 의미를 갖춘 상징 행사로 자리 잡았다”고 강조했다. 그러면서 윤 의원은 다음 연도 계획이 수립되지 않은 점에 대해 정책 연속성 측면에서 문제를 제기했다.특히 윤 의원은 행사의 정례 개최와 동상 건립 등 그간 공유돼 온 방향성을 언급하며 이미 형성된 사회적·정책적 공감대가 단절되지 않고 이어져야 한다는 점을 강조했다. 이는 단순한 행사 여부의 문제가 아니라 도정의 신뢰성과 정책 관리의 문제라는 인식에서 비롯된 지적이었다.윤 의원은 행정사무감사에 앞서 김대순 경기도 행정2부지사와의 사전 면담에서도 군마 레클리스 기념행사가 단일 부서 차원의 사업이 아닌 도 차원의 상징 사업으로 종합적 추진체계가 필요하다는 의견을 전달했으며 경기도 역시 행사 의미와 필요성에 공감을 표한 것으로 전해졌다.그럼에도 불구하고 행정 내부 논의 과정에서는 이러한 공감대가 충분히 반영되지 못했고 윤 의원은 다른 제주특별자치도에서 레클리스 기념행사를 지속·확대하고 있는 사례를 언급하며 경기도 역시 장기적 관점에서 접근할 필요가 있다고 지적했다.이후 경기도의회는 예산결산특별위원회 심의와 본회의 의결을 거치며 군마 레클리스 기념행사가 중단 없이 이어질 수 있도록 제도적 기반을 마련했다. 이를 통해 행사의 정례화 가능성과 중장기적 발전 방향을 논의할 수 있는 여건이 갖춰졌다는 평가다.윤 의원은 “이번 결정은 군마 레클리스 기념행사의 의미와 지속 필요성에 대해 경기도의회가 함께 공감하고 판단한 결과”라며 “앞으로도 행사가 평화·안보·말산업 문화가 결합된 경기도의 대표적 상징 행사로 자리 잡을 수 있도록 의회 차원의 점검과 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀