윤종영 경기도의원, UN군 화장장 ‘평화·안보·생태 관광 거점’으로 재도약 이끈다

이미지 확대 11월 3일 ‘UN화장장 안보특별위원회’ 출범식에서 위원장을 맡은 윤종영 의원.(사진=경기도의회)

이미지 확대 UN군 화장장을 찾은 윤종영 의원이 헌화하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회는 12월 26일 열린 본회의에서 UN군 화장장의 시설을 개선하고 평화·안보·생태를 연계한 관광자원으로 개발하기 위한 사업을 2026년도 경기도 본예산에 반영했다.이번 결정은 대한민국 유일의 UN군 화장장을 체계적으로 정비하고, 연천군이 보유한 역사·안보·생태 자원을 연계해 교육과 체험, 관광 기능을 함께 갖춘 복합 콘텐츠로 발전시키기 위한 취지에서 이뤄졌다. 해당 사업은 경기관광공사 출연 사업으로 추진될 예정이다.이번 결정은 경기도의회 예산결산특별위원회 심의 과정에서 UN군 화장장의 역사적 가치와 정책적 필요성에 대한 공감대가 형성되며 의회 차원에서 결정된 사안이라는 점에서 의미가 크다.연천군 미산면에 위치한 UN군 화장장은 한국전쟁 당시 전사한 UN군 장병들의 시신을 화장했던 시설로, 현재 국가 등록문화재로 지정돼 있다. 그러나 그간 관리와 활용이 충분하지 않아, 역사적 가치에 비해 국민적 인식과 활용도가 낮다는 지적이 지속적으로 제기돼 왔다.이와 관련해 11월 3일, 경기도의회 국민의힘은 ‘UN화장장 안보특별위원회’를 공식 출범시켰다. 윤종영 의원(국민의힘, 연천)이 위원장을 맡아 UN군 화장장의 보존·관리와 평화·안보 자원으로서의 활용 방안을 체계적으로 논의해 왔다. 이번 본예산 반영은 해당 특별위원회 출범 이후 처음으로 가시화된 성과로 평가된다.특히 이번 사업은 UN군 화장장을 중심으로 연천군의 DMZ 인접 지역, 안보 관광자원, 생태 관광자원을 하나의 동선으로 연계하는 ‘평화·안보·생태 복합 관광 모델’ 구축을 목표로 한다. 이는 단순한 시설 정비를 넘어, 역사 교육과 체험, 관광이 결합된 지속가능한 관광자원으로 육성한다는 구상이다.윤종영 의원은 “이번 결정은 UN군 화장장의 역사적 가치와 활용 필요성에 대해 경기도의회가 함께 공감하고 판단한 결과”라며 “의회 논의가 선언에 그치지 않고 실질적인 정책 추진으로 이어질 수 있도록 책임감을 갖고 역할을 해왔다”고 밝혔다.윤 의원은 2026년 초 경기관광공사, 관광기획사, 지역 관계자들과의 간담회를 개최해 이번 사업을 토대로 한 구체적인 콘텐츠 구성과 운영 방향, 지역 참여 방안 등을 논의할 계획이다. 이를 통해 행정과 민간, 지역이 함께 참여하는 실효성 있는 관광 개발 모델을 마련하겠다는 방침이다.윤 의원은 “연천군에는 제3 국립현충원 조성도 추진되고 있는 만큼, UN군 화장장과 연계한 평화·안보 관광은 연천의 위상을 한 단계 끌어올릴 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 사업이 실제 성과로 이어질 수 있도록 의회 차원의 점검과 노력을 이어가겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀