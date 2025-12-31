윤충식 경기도의원, 경기북부 지역교육 발전방안 모색을 위한 토론회 개최

이미지 확대 30일 포천비즈니스센터에서 개최된 ‘경기북부 지역교육 발전방안 모색’을 위한 토론회에서 좌장을 맡은 윤충식 의원이 토론 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 ‘경기북부 지역교육 발전방안 모색’을 위한 토론회에서 좌장인 윤충식 의원이 토론을 진행하고 있다.(사진=경기도의회)

윤충식 경기도의회 미래과학협력위원회 위원(국민의힘, 포천1)이 좌장을 맡은 「경기북부 지역교육 발전방안 모색」을 위한 토론회가 12월 30일(화) 포천비즈니스센터 세미나실(2층)에서 개최됐다. 본 토론회는 경기도와 경기도의회가 공동으로 주최하는 ‘2025 경기도 정책토론회’의 일환으로 개최되었다.주제발표를 맡은 이상미 경기도교육청 학교교육정책과 장학사는 “경기북부 지역교육의 지속가능한 발전을 위해 학교를 중심으로 교사의 교육과정 설계 역량을 강화하고, IB 교육을 초·중·고 연계 거점체계로 확산해 지역 간 교육격차 해소와 미래형 인재 양성을 동시에 추진해야 한다” 제언하였다.첫 번째 토론을 맡은 김혜영 포천고등학교 IB미래부 부장교사는 “포천은 사교육 의존이 낮고 소규모 학교라는 강점을 살려 IB를 공유학교와 단계적으로 정착시키되, 인증 부담 완화와 공립 여건 보완을 위해 IBEC 수강비 지원·설명회 확대·교육리더 참관을 추진하고 장기적으로는 교육벨트 구축과 교원 영입·인사정책까지 연계해야 한다” 제언하였다.두 번째 토론을 맡은 김 범 포천고등학교 학생은 “포천 IB교육의 첫 참여 학생 경험을 바탕으로 토론·발표 중심의 학생 주도 수업을 확산해 논리와 사고력을 키우고, 도전하는 학습자상이 학교 전반에 자리 잡도록 하며 IB 인증 과정에도 학생 참여를 제도적으로 보장해야 한다” 제언하였다.세 번째 토론을 맡은 이지숙 내촌중학교 학부모는 “IB 교육은 성적 우려를 넘어 근거 중심 사고와 탐구 역량의 변화를 확인한 만큼, 교사 전문성과 평가 이해, 학부모·학생 인식이 준비된 학교부터 단계적으로 도입해 단기 점수가 아닌 미래 학습 역량을 키우는 선택으로 확산해야 한다” 제언하였다.네 번째 토론을 맡은 한수원 포천교육지원청 교육과 장학사는 “포천의 교육 과제를 해결하기 위한 대안으로 IB의 개념 기반 탐구·전이 중심 학습을 기초역량과 분리하지 않고 통합해 운영하되, 교사 연구 네트워크와 연수·국제교류까지 연계한 장기적 지원 체계를 통해 학생 주도 성장 시스템으로 정착시켜야 한다” 제언하였다.좌장을 맡은 윤충식 경기도의회 미래과학협력위원회 위원은 “포천의 교육 여건을 강점으로 삼아 IB를 성과 중심이 아닌 성장 중심 공교육 혁신 모델로, 준비된 학교부터 학생·교사·학부모가 함께 참여하는 단계적 확산 전략으로 추진해야 한다” 제언하였다.이날 토론회는 김진경 경기도의회 의장, 백현종 경기도의회 국민의힘 대표의원, 이제영 경기도의회 미래과학협력위원장, 임태희 경기도교육감, 김용태 국회의원, 백영현 경기도 포천시장이 축사를 보내주었다.온라인뉴스팀