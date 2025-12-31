메뉴
조성환 경기도의원, 파주 특수교육 시스템 개선 및 특수학교 설립 필요성 논의

수정 2025-12-31 17:20
입력 2025-12-31 17:20
이미지 확대
조성환 의원이 31일 파주상담소에서 경기중증중복뇌병변장애인부모회 파주지회 장미라 대표 등 학부모 관계자로부터 파주 지역 특수교육 현안을 청취하고 있다.(사진=경기도의회)
조성환 의원이 31일 파주상담소에서 경기중증중복뇌병변장애인부모회 파주지회 장미라 대표 등 학부모 관계자로부터 파주 지역 특수교육 현안을 청취하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 기획재정위원회 조성환 위원장(더불어민주당, 파주2)은 31일 파주상담소에서 경기중증중복뇌병변장애인부모회(이하 경기중애모) 파주지회 장미라 대표 등 학부모 관계자들과 정담회를 열어, 파주 지역 특수교육 현안을 청취하고 개선 방안을 논의했다.

이날 정담회에서 장미라 경기중애모 파주대표는 파주 지역 내 특수학교 설립의 시급성을 피력하고, 장애 학생 지원을 위한 특수교육 시스템 전반에 대한 재점검을 요청했다.

이에 조 위원장은 “특수교육 대상 학생들의 학습권 보장을 위해 특수학교 설립 및 특수교육 시스템 전반을 관계 기관과 협의하여 면밀히 검토하겠다”고 밝혔다.

또한 조 위원장은 “제기해주신 특수교육 시스템 전반의 문제들을 꼼꼼히 살펴보고, 실질적인 개선 방안이 마련될 수 있도록 도의회 차원에서 지속적으로 관심을 갖고 노력하겠다”고 덧붙혔다.


경기도의회 파주상담소는 도의원과 직접 만나 도민의 고충이나 의견을 나눌 수 있는 공간이다.

온라인뉴스팀
