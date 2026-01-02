메뉴
김진경 경기도의회 의장, 2026년 새해맞이 의회사무처 직원 격려 오찬… 힘찬 출발 응원

수정 2026-01-02 16:31
입력 2026-01-02 16:31
이미지 확대
김진경 의장(가운데)이 2일 새해맞이 의회사무처 직원 격려 오찬에서 임채호 의회사무처장(왼쪽), 박호순 의정국장과 함께 직원들에게 나눠줄 사과파이를 들고 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)
김진경 의장(가운데)이 2일 새해맞이 의회사무처 직원 격려 오찬에서 임채호 의회사무처장(왼쪽), 박호순 의정국장과 함께 직원들에게 나눠줄 사과파이를 들고 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 김진경 의장(더불어민주당·시흥3)은 2일 의회 구내식당에서 직원 격려 오찬을 함께하며 새해 힘찬 출발을 응원했다.

이날 행사는 지난 한 해 의정활동을 위해 애쓴 의회사무처 직원들의 노고를 격려하고, 새해의 시작을 응원하기 위해 마련됐다.

오찬에는 떡국과 돼지불고기, 오징어미나리초무침, 샐러드 등이 나왔으며, 김 의장은 임채호 의회사무처장, 박호순 의정국장과 함께 직접 사과파이를 직원들에게 일일이 배식하며 격려했다.

이미지 확대
김진경 의장이 의회 구내식당에서 직원들에게 직접 사과파이를 배식하며 새해 덕담을 건네고 있다.(사진=경기도의회)
김진경 의장이 의회 구내식당에서 직원들에게 직접 사과파이를 배식하며 새해 덕담을 건네고 있다.(사진=경기도의회)



김 의장은 “지난 한 해 의회사무처 직원 여러분 덕분에 의회가 도민 앞에 책임 있는 모습으로 설 수 있었다”며 “붉은 말의 해인 새해에는 직원 여러분 모두의 힘찬 출발을 응원한다”고 강조했다.

온라인뉴스팀
