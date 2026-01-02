김진경 경기도의회 의장, 2026년 새해맞이 의회사무처 직원 격려 오찬… 힘찬 출발 응원

이미지 확대 김진경 의장(가운데)이 2일 새해맞이 의회사무처 직원 격려 오찬에서 임채호 의회사무처장(왼쪽), 박호순 의정국장과 함께 직원들에게 나눠줄 사과파이를 들고 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 김진경 의장이 의회 구내식당에서 직원들에게 직접 사과파이를 배식하며 새해 덕담을 건네고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 김진경 의장(더불어민주당·시흥3)은 2일 의회 구내식당에서 직원 격려 오찬을 함께하며 새해 힘찬 출발을 응원했다.이날 행사는 지난 한 해 의정활동을 위해 애쓴 의회사무처 직원들의 노고를 격려하고, 새해의 시작을 응원하기 위해 마련됐다.오찬에는 떡국과 돼지불고기, 오징어미나리초무침, 샐러드 등이 나왔으며, 김 의장은 임채호 의회사무처장, 박호순 의정국장과 함께 직접 사과파이를 직원들에게 일일이 배식하며 격려했다.김 의장은 “지난 한 해 의회사무처 직원 여러분 덕분에 의회가 도민 앞에 책임 있는 모습으로 설 수 있었다”며 “붉은 말의 해인 새해에는 직원 여러분 모두의 힘찬 출발을 응원한다”고 강조했다.온라인뉴스팀