이채영 경기도의원, 경기도의회 국민의힘 대표단과 함께 현충탑 참배로 2026년 의정활동 시작

이미지 확대 이채영 의원이 5일 현충탑을 찾아 순국선열과 호국영령의 넋을 기리며 경건한 마음으로 분향하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 현충탑을 참배하며 2026년 새해 공식 의정활동을 시작한 경기도의회 국민의힘 대표단이 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 국민의힘 정책수석 이채영 의원은 5일, 국민의힘 대표단과 함께 현충탑을 참배하며 2026년 새해 공식 의정활동을 시작했다고 6일 밝혔다.이번 참배는 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생을 기리고, 새해에도 도민 삶을 최우선에 두는 책임 있는 의정활동을 이어가겠다는 다짐을 밝히기 위한 자리였다. 대표단은 헌화와 분향을 통해 경건한 마음으로 참배하며, 민생 안정과 지역 현안 해결을 위한 실천 중심의 정치를 약속했다.이채영 의원은 참배 후 “새해를 맞아 도민의 삶을 다시 한 번 최우선에 두겠다는 각오를 다지게 됐다”며, “현장의 목소리를 정책으로 연결하고, 도민께서 체감할 수 있는 결과로 책임을 다하겠다”고 밝혔다.특히 이 의원은 민생·경제 회복, 노동과 복지의 현장 체감도 제고, 예산의 효율성과 정책의 실효성 강화를 핵심 과제로 제시하며, “어려울수록 의회의 기준은 도민의 일상이어야 한다”고 강조했다. 또한 “형식적 논의가 아닌 현장에서 작동하는 정책을 통해, 도민이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다”고 덧붙였다.끝으로 이채영 의원은 “현충탑에서의 다짐을 마음에 새기며, 2026년 한 해도 도민의 삶을 지키는 든든한 버팀목이 되겠다”고 밝히며, 임기 마지막까지 흔들림 없는 의정활동을 이어가겠다는 의지를 재확인했다.온라인뉴스팀