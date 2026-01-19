김태희 경기도의원, 의왕·군포·안산 공공주택지구 내 생활폐기물 및 하수처리시설 설치 방안 정담회 개최

이미지 확대 김태희 의원이 16일 경기주택도시공사와 정담회를 열고 의왕·군포·안산 공공주택지구 내 생활폐기물과 하수시설 설치 방안을 논의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 도시환경위원회 김태희 의원(더불어민주당, 안산2)이 16일 경기주택도시공사(GH)와 의왕·군포·안산 공공주택지구 내 생활폐기물과 하수시설 설치 방안 정담회를 개최했다.이날 정담회에서는 의왕·군포·안산 공공주택지구 내 생활폐기물 및 하수처리시설 설치 계획과 관련한 주요 논의 사항을 공유하고, 향후 대응 방안을 모색했다.김태희 의원은 “2026년부터 생활폐기물 직매립 금지 정책이 시행되면서 지자체 차원에서 생활폐기물 처리시설에 대한 방안을 마련하는 것이 시급하다”며 “주민들의 생활과 밀접한 사안인 만큼 충분한 사전 설명과 주민들의 협조가 함께 이뤄져야 한다”고 강조했다.정담회에서는 ▲공공주택 조성에 따른 생활폐기물 및 하수 발생 규모 ▲생활폐기물·하수처리시설 설치 위치의 적정성 ▲생활폐기물 처리시설과 주민을 위한 생활체육문화복합시설 간 연계 방안 ▲지자체 간 역할 및 관리 방안 등에 대해 논의가 이뤄졌다.GH 관계자는 “공공주택지구 추진 과정에서 하수 및 폐기물 처리계획을 포함한 기반시설 전반에 대해 관계기관과 지속적으로 협의해 나가겠다”고 밝혔다.김 의원은 “일본을 비롯해 국내에서도 주민 친화적인 친환경 폐기물·하수 처리시설을 운영하고 있는 사례가 있는 만큼 생활폐기물·하수 처리계획 역시 주민 생활환경을 고려한 방안이 마련되어야 한다”며 “앞으로도 안산시와 경기도, GH와 LH가 함께 협력해 경기도의회 차원에서 지속적으로 점검해 나가겠다”고 강조했다.한편 김 의원은 향후 안산 지역 생활폐기물·하수처리시설 현장 부지를 점검할 계획이다. 이어 경기도의회 도시환경위원회는 지난해 2월 인천에 위치한 수도권매립지(제3-1매립지)를 방문한 데 이어 12월 하남 유니온파크와 민간 소각시설을 찾아 폐기물 처리시설 운영 현황과 관리 실태를 점검했다.온라인뉴스팀