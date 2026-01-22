문승호 경기도의원, 성남 고등지구 중학교 신설 위한 현안 점검 추진

이미지 확대 문승호 의원이 20일 성남시의회에서 진행된 ‘성남 고등지구 중학교 설립’ 관련 업무보고를 통해 고등중학교 신규 설립 현황을 점검하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 문승호 의원(더불어민주당, 성남1)은 지난 1월 20일 성남시의회에서 진행된 ‘성남 고등지구 중학교 설립’ 관련 업무보고를 통해 고등중학교(가칭) 신규 설립을 위한 현황을 점검하고 신속한 추진을 주문했다.업무보고에는 경기도교육청과 성남교육지원청 학생배치과 담당자들이 참석해 성남 고등지구 중학교 설립을 위해 추진된 경과와 현황을 점검하고 새로운 대안 창출을 위한 방안들을 논의했다.성남 고등지구는 LH 대규모 주택단지 조성으로 인구가 급격하게 증가하면서 중학교 신설에 대한 지역주민들의 요청이 지속됐다. 하지만 2026년 현재까지 계획이 무산되면서 학생들이 서울이나 성남 분당·판교 등 원거리에 위치한 중학교까지 하루 왕복 약 1시간 거리를 대중교통 또는 학부모 차량으로 통학해야 하는 불편을 겪고 있다.단설 중학교의 경우 2016년 설립 기준(21학급, 588명)을 충족하지 못해 자체투자심사에서 재검토 결과를 받았다. 2019년 초·중 통합학교의 경우 중앙투자심사에서 초등학교-중학교 부지가 도로로 분리돼 있어 초등학교 부지 내 중학교 설립을 권고받았지만 이마저도 학교 운동장 부지 보존 문제 등으로 무산됐다.문 의원은 “고등지구 내 중학교 부지가 이미 지정돼 있지만 여러 행정적인 문제들로 인해 수년째 방치돼 있어 주민들의 답답함을 더 가중시키고 있다”며 “기존에 반려된 초·중 통합학교의 재검토 및 도시형 캠퍼스 특별법을 포함해 중학교 설립이 가능하도록 종합적인 검토를 적극 추진해야 한다”고 주장했다.이어 “학교 신설에 대한 인적, 물적 부담 및 부작용에 대한 우려보다 중학교 설립을 통한 지역사회 교육권 보장을 포함한 다양한 긍정적 요인들을 함께 고려해야 할 것”이라며 “경기도교육청과 성남교육지원청이 중학교 신설에 대한 단편적인 가불 여부를 떠나 최종 설립이라는 목표를 설정하고 해결 가능한 방법들을 보다 적극적으로 검토해 성남 고등지구 학생들의 교육권을 보장하는 데 앞장서야 한다”고 역설했다.온라인뉴스팀