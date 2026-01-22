조성환 경기도의원, ‘갈현~축현 도로확장’ 6~7월 착공 논의
수정 2026-01-22 09:50
입력 2026-01-22 09:50
경기도의회 기획재정위원회 조성환 위원장(더불어민주당, 파주2)은 21일 파주상담소에서 경기도건설본부 북부도로과 관계자들과 정담회를 열어 ‘갈현~축현 도로확포장공사’ 추진 현황을 보고받고 2026년 내 차질 없는 착공과 예산 추가 확보 방안을 논의했다.
이날 보고된 향후 계획에 따르면 탄현면 주민들의 숙원인 본 사업은 2026년 3~4월 중 건설사업관리(감리) 용역에 착수하며 이어 6~7월경 본격적인 공사 착공에 들어갈 예정이다.
‘갈현~축현 도로확포장공사’는 파주시 탄현면 갈현사거리에서 오금리까지 5.37km 구간을 4차로로 확장하는 대규모 사업이다. 현재 주민들의 협조로 보상 절차가 원활히 진행됐으며 추가 보상 예산은 추경에서 확보할 예정이다.
조 위원장은 “주민들이 오래 기다려온 사업인 만큼 약속된 일정이 차질 없이 이행되는 것이 최우선”이라며 “감리 착수부터 실제 착공까지의 공백을 최소화할 수 있도록 행정 절차를 철저히 관리해달라”고 당부했다.
이어 경기도 및 관계 부처와 협의해 행정 절차 누락 및 예산 미확보로 인한 사업 지연이 발생하지 않도록 도의회 차원에서 노력하겠다고 덧붙였다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
갈현~축현 도로확포장공사의 착공 예정 시기는?