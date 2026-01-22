메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

조성환 경기도의원, ‘갈현~축현 도로확장’ 6~7월 착공 논의

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-01-22 09:50
입력 2026-01-22 09:50
이미지 확대
조성환 의원이 21일 파주상담소에서 정담회를 열고 경기도건설본부 북부도로과 관계자로부터 ‘갈현~축현 도로확포장공사’ 추진 현황을 보고받고 있다.(사진=경기도의회)
조성환 의원이 21일 파주상담소에서 정담회를 열고 경기도건설본부 북부도로과 관계자로부터 ‘갈현~축현 도로확포장공사’ 추진 현황을 보고받고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 기획재정위원회 조성환 위원장(더불어민주당, 파주2)은 21일 파주상담소에서 경기도건설본부 북부도로과 관계자들과 정담회를 열어 ‘갈현~축현 도로확포장공사’ 추진 현황을 보고받고 2026년 내 차질 없는 착공과 예산 추가 확보 방안을 논의했다.

이날 보고된 향후 계획에 따르면 탄현면 주민들의 숙원인 본 사업은 2026년 3~4월 중 건설사업관리(감리) 용역에 착수하며 이어 6~7월경 본격적인 공사 착공에 들어갈 예정이다.

‘갈현~축현 도로확포장공사’는 파주시 탄현면 갈현사거리에서 오금리까지 5.37km 구간을 4차로로 확장하는 대규모 사업이다. 현재 주민들의 협조로 보상 절차가 원활히 진행됐으며 추가 보상 예산은 추경에서 확보할 예정이다.

조 위원장은 “주민들이 오래 기다려온 사업인 만큼 약속된 일정이 차질 없이 이행되는 것이 최우선”이라며 “감리 착수부터 실제 착공까지의 공백을 최소화할 수 있도록 행정 절차를 철저히 관리해달라”고 당부했다.


김용호 서울시의원, (사)서울시 소상공인상권진흥협회 2026년 신년회 및 1월 정기 이사회 참석
서울시의회 바로가기
thumbnail - 김용호 서울시의원, (사)서울시 소상공인상권진흥협회 2026년 신년회 및 1월 정기 이사회 참석

이어 경기도 및 관계 부처와 협의해 행정 절차 누락 및 예산 미확보로 인한 사업 지연이 발생하지 않도록 도의회 차원에서 노력하겠다고 덧붙였다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
갈현~축현 도로확포장공사의 착공 예정 시기는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기