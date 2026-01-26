김재훈 경기도의원, 2026 고립·은둔 지원 사업 활성화를 위한 민·관 협력 정담회 개최

이미지 확대 김재훈 의원이 23일 경기도의회 예담채에서 ‘2026 고립·은둔 지원 사업 활성화를 위한 민·관 협력 정담회’를 개최하고 도의원, 관계 공무원 등 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 고립·은둔 보듬 정책 연구회 회장 김재훈 의원(국민의힘, 안양4)은 1월 23일(금) 경기도의회 예담채에서 「2026 고립·은둔 지원 사업 활성화를 위한 민·관 협력 정담회」를 개최했다.이번 정담회는 2026년도 경기도 고립·은둔 청년 지원 사업 추진을 앞두고, 도의회와 경기도청, 도내 20여 개 민간 협력기관이 한자리에 모여 사업 추진 방향을 공유하고 현장 중심의 활성화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.이날 정담회에는 도의원, 관계 공무원, 경기도 미래세대재단, 민간 협력기관 관계자 등이 참석해 ▲2026년 경기도 고립·은둔 지원 사업 추진 계획 공유 ▲사업 운영상의 개선 과제 ▲민·관 협력 기반 구축 방안 등을 중심으로 의견을 나눴다.김재훈 의원은 개회 인사말에서 “지난 2년 동안 경기도는 고립·은둔 청년에 대한 지원 체계를 단계적으로 구축해 왔지만, 이제는 단순 상담 중심을 넘어 일상 회복과 사회 참여로 이어지는 보다 촘촘한 지원이 필요하다”고 강조했다.이어 “행정의 노력만으로는 한계가 있는 만큼, 현장에서 청년을 직접 만나고 있는 민간기관과의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다”며 “이번 정담회를 계기로 기관 간 역할을 보다 명확히 하고, 지속 가능한 협력 구조를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.김 의원은 또한 “고립·은둔 청년 문제는 복지, 고용, 정신건강, 교육 등 여러 영역이 맞물린 복합적인 과제”라며 “도의회 차원에서도 제도 개선과 예산 지원을 통해 정책이 현장에서 제대로 작동할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀