허원 경기도의원 “대형차량 우회전 사각지대 AI 장치” 현장 확인

이미지 확대 허원 의원이 2일 경기도 용인시 동백운수를 찾아 인공지능(AI) 대형차량 우회전 사각지대 보행자 감지 장치 시연 행사에서 경기도 교통국 버스관리과 관계자들과 함께 현장 적용성과 운영 여건을 점검하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 건설교통위원회 허원 위원장(국민의힘·이천2)은 2일 경기도 용인시 동백운수를 찾아 인공지능(AI) 대형차량 우회전 사각지대 보행자 감지 장치 시연 행사에 참석했다. 이날 행사에는 경기도 교통국 버스관리과 관계자들도 함께 참석해 장치의 현장 적용성과 운영 여건을 함께 점검했다.인공지능(AI) 대형차량 우회전 사각지대 보행자 감지 장치는 대형차량 우측 상단에 AI 카메라를 설치해 우회전 시 오토바이, 자전거, 보행자 등의 접근을 감지해 운전자에게 위험경고 알림을 해주는 안전장치의 일종이며, 동백운수에는 보유차량 중 24대에 해당 장치를 설치해 시범운영하고 있다.시연 현장에서는 AI 카메라가 차량 우측 사각지대에 진입한 보행자를 감지해 운전자에게 시각·청각적 알림을 제공하는 방식이 구현됐다. 허원 위원장은 해당 장치가 기술적으로 물리적인 사각지대를 보완할 수 있는지, 장치 설치로 버스 이용자나 운전자의 불편함(민원)은 없는지, 오작동 가능성이나 실제 운행 흐름에 미치는 영향은 없는지 등을 점검했다.허원 위원장은 “지속적으로 발생하고 있는 대형차량의 우회전 교통사고 예방을 위해 공적 영역에서의 지원 필요성이 끊임없이 제기되어왔다”면서, “대형차량에 인공지능(AI)에 기반한 대형차량 우회전 사각지대의 보행자 등을 감지 장치가 있고, 이러한 장치는 유럽연합 등에서는 대형차량에 의무적으로 장착해야 한다고 들었다”고 말했다.그러면서, “해당 장치에 대한 시범운영 결과를 분석하고 이 장치에 대한 설치 지원 등이 필요해 조례를 대표발의했고, 공청회를 열어 전문가들의 의견도 수렴했다”면서, “‘현장에 답이 있다’는 말처럼 실제 현장에서의 활용 상황을 살펴보러 왔다”고 덧붙였다.또한, “보행자 안전을 강화하는 기술이라도 실제 운행 과정에서 운수종사자에게 부담이나 혼란을 주어서는 안된다”며, “이번 시연 결과와 현장 의견을 바탕으로 조례가 선언적 제도에 그치지 않고 현장에서 작동하는 교통안전 정책이 되도록 보완해 나가겠다”고 강조했다.한편, 허원 위원장이 대표발의한 「경기도 인공지능(AI) 기반 대형차량 우회전 사각지대 해소 및 보행자 안전 지원 조례안」은 제388회 경기도의회 임시회 제2차 건설교통위원회에서 심사될 예정이다.온라인뉴스팀