김진경 경기도의회 의장, 경기도-경기도청공무원노조 단체협약에 당사자로 첫 참석

수정 2026-02-03 14:38
입력 2026-02-03 14:38
노동이 존중받는 환경 만들기에 책임 다할 것
김진경 의장(오른쪽 두 번째)이 3일 경기도청 율곡홀에서 열린 ‘경기도-경기도청공무원노조 제7차 단체협약식’에 참석해 김동연 경기도지사(가운데) 및 각 노조 위원장들과 함께 협약서를 들어 보이고 있다.(사진=경기도의회)
김진경 의장(오른쪽 두 번째)이 3일 경기도청 율곡홀에서 열린 '경기도-경기도청공무원노조 제7차 단체협약식'에 참석해 김동연 경기도지사(가운데) 및 각 노조 위원장들과 함께 협약서를 들어 보이고 있다.(사진=경기도의회)


김진경 경기도의회 의장(더민주, 시흥3)은 3일 경기도청 율곡홀에서 열린 ‘경기도-경기도청공무원노조 제7차 단체협약식’에 참석해 더 나은 노동 환경을 만들기 위해 적극 나서겠다고 약속했다.

경기도의회가 단체협약의 당사자로 나선 것은 이번이 처음이다.

이날 단체협약식에는 김동연 도지사와 김성중 행정1부지사, 강순하 경기도청공무원노조 위원장, 최형곤 전국공무원노조 경기도청지부 사무국장, 백승진 경기도통합공무원노조 위원장 및 노조 교섭위원 등이 함께했다.

김진경 의장이 3일 경기도청에서 열린 단체협약식에 ‘지방의회 최초의 협약 당사자’로 참석해, 공직자 노동 권익 향상과 존중 받는 일터 조성을 위해 의회가 책임 있는 주체로 나설 것임을 약속하고 있다.(사진=경기도의회)
김진경 의장이 3일 경기도청에서 열린 단체협약식에 '지방의회 최초의 협약 당사자'로 참석해, 공직자 노동 권익 향상과 존중 받는 일터 조성을 위해 의회가 책임 있는 주체로 나설 것임을 약속하고 있다.(사진=경기도의회)


이번 단체협약에서는 ▲조합활동의 보장과 활성화 지원 ▲효율적 조직개편 및 공정한 인사제도 운영 ▲교육훈련 기회균등 및 연수기회 확대 ▲직원 후생복지 및 인권보호 강화 등이 담겼다.

김 의장은 “오늘 협약은 도민을 위한 행정의 책임을 함께 확인하는 약속”이라며 “특히 경기도의회가 단체협약의 당사자로 함께하게 되어 더욱 뜻깊고, 의회가 더 나은 노동 환경을 만드는 데 있어 함께 책임지는 주체가 되었음을 약속하는 자리”라고 밝혔다.


이어 “도민을 위한 행정은 일하는 공직자가 존중받을 때 더 단단해질 수 있다”라며 “경기도의회는 이번 협약을 계기로 노동이 존중받고 보람 있게 일할 환경을 만들기 위한 책임을 다하겠다”고 강조했다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
