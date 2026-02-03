김진경 경기도의회 의장, 경기도-경기도청공무원노조 단체협약에 당사자로 첫 참석

이미지 확대 김진경 의장(오른쪽 두 번째)이 3일 경기도청 율곡홀에서 열린 ‘경기도-경기도청공무원노조 제7차 단체협약식’에 참석해 김동연 경기도지사(가운데) 및 각 노조 위원장들과 함께 협약서를 들어 보이고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 김진경 의장이 3일 경기도청에서 열린 단체협약식에 ‘지방의회 최초의 협약 당사자’로 참석해, 공직자 노동 권익 향상과 존중 받는 일터 조성을 위해 의회가 책임 있는 주체로 나설 것임을 약속하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김진경 경기도의회 의장(더민주, 시흥3)은 3일 경기도청 율곡홀에서 열린 ‘경기도-경기도청공무원노조 제7차 단체협약식’에 참석해 더 나은 노동 환경을 만들기 위해 적극 나서겠다고 약속했다.경기도의회가 단체협약의 당사자로 나선 것은 이번이 처음이다.이날 단체협약식에는 김동연 도지사와 김성중 행정1부지사, 강순하 경기도청공무원노조 위원장, 최형곤 전국공무원노조 경기도청지부 사무국장, 백승진 경기도통합공무원노조 위원장 및 노조 교섭위원 등이 함께했다.이번 단체협약에서는 ▲조합활동의 보장과 활성화 지원 ▲효율적 조직개편 및 공정한 인사제도 운영 ▲교육훈련 기회균등 및 연수기회 확대 ▲직원 후생복지 및 인권보호 강화 등이 담겼다.김 의장은 “오늘 협약은 도민을 위한 행정의 책임을 함께 확인하는 약속”이라며 “특히 경기도의회가 단체협약의 당사자로 함께하게 되어 더욱 뜻깊고, 의회가 더 나은 노동 환경을 만드는 데 있어 함께 책임지는 주체가 되었음을 약속하는 자리”라고 밝혔다.이어 “도민을 위한 행정은 일하는 공직자가 존중받을 때 더 단단해질 수 있다”라며 “경기도의회는 이번 협약을 계기로 노동이 존중받고 보람 있게 일할 환경을 만들기 위한 책임을 다하겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀