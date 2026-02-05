박재용 경기도의원 “돌봄통합, 사회서비스원이 컨트롤타워 역할 맡아야”

이미지 확대 박재용 의원이 3일 경기신용보증재단 강당에서 열린 경기도사회서비스원 창립 6주년 기념행사 및 정책 포럼에 참석해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 보건복지위원회 박재용 의원(더불어민주당, 비례)은 3일, 경기신용보증재단 강당에서 열린 경기도사회서비스원 창립 6주년 기념행사 및 정책 포럼에 참석해, 돌봄통합 체계에서 사회서비스원이 수행해야 할 핵심 역할에 대해 강조했다.이날 행사는 경기도사회서비스원 창립 6주년 기념식과 함께, 「돌봄통합지원법」 시행을 앞두고 경기도 돌봄정책의 방향을 모색하기 위한 정책포럼으로 진행됐으며, 경기도와 경기도의회, 사회서비스원 임직원, 유관기관 관계자 등이 참석했다.박재용 의원은 기념식 이후 진행된 주제발표와 종합토론까지 전 일정에 함께하며 토론을 지켜본 뒤, “돌봄통합이 제도로만 머물지 않고 현장에서 작동하기 위해서는, 서비스를 연결하고 조정하는 분명한 컨트롤타워가 필요하다”고 밝혔다.이어 “사회서비스원은 개별 기관과 사업을 단순히 나열하는 조직이 아니라, 지역 내 돌봄 자원을 네트워크로 엮고 서비스가 필요한 지점에 적재적소로 연결하는 허브 역할을 수행해야 한다”며, “특히 노인·장애인·정신질환자 등 복합적 욕구를 가진 대상자일수록 기관 간 연계와 조정 기능이 핵심이 되는 만큼, 사회서비스원의 역할은 앞으로 더욱 중요해질 것”이라고 강조했다.이날 정책포럼에서는 ‘돌봄통합지원법 시행에 따른 경기도사회서비스원의 역할’을 주제로, 한신대학교 사회복지학과 홍선미 교수가 발제를 맡아 경기도 통합돌봄의 안정적 정착을 위한 방향과 과제를 제시했다.또한 박능후 전 보건복지부 장관이 좌장을 맡은 가운데, 중앙사회서비스원과 학계, 사회복지관 협회, 경기도의료원 관계자들이 토론자로 참여해 돌봄 전달체계의 구조적 과제와 공공의 역할을 중심으로 심도 있는 논의를 이어갔다.박재용 의원은 “오늘 토론에서도 확인됐듯이, 돌봄통합의 성패는 결국 누가 조정하고 책임질 것인가의 문제”라며, “경기도사회서비스원이 행정과 현장, 공공과 민간을 잇는 중심축으로서 기능할 수 있도록 제도·조직·예산 측면에서의 뒷받침이 함께 이뤄져야 한다”고 밝혔다.아울러 “경기도의회 보건복지위원회 차원에서도 돌봄통합지원법 시행 이후 현장의 혼란을 최소화하고, 사회서비스원이 실질적인 컨트롤타워로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 점검하고 정책적 지원을 이어가겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀