김진경 경기도의회 의장, 경기지역 야5당과 기초의원 선거구 획정 관련 의견 나눠

수정 2026-02-05 10:01
입력 2026-02-05 10:01
이미지 확대
김진경 경기도의회 의장이 4일 집무실에서 기초의원 선거구 획정 관련해 방문한 경기지역 5개 야당 관계자들과 면담을 갖고 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)
김진경 경기도의회 의장이 4일 집무실에서 기초의원 선거구 획정 관련해 방문한 경기지역 5개 야당 관계자들과 면담을 갖고 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 김진경(더민주·시흥3) 의장은 4일 집무실에서 경기지역 5개 야당과 면담을 갖고, 기초의원 선거구 획정 문제에 대한 의견을 청취했다.

이날 면담은 다가오는 지방선거를 앞두고 선거구 획정 제도 개선 필요성을 제기한 5개 정당 측 요청에 따라 마련됐다.

면담에는 기본소득당 양부현 경기도당 위원장, 사회민주당 송치용 경기도당 위원장, 정의당 신현자 경기도당 위원장, 조국혁신당 박홍종 경기도당 부위원장, 진보당 윤경선 경기도당 부위원장 등이 참석했다.

이 자리에서 이들 5개 야당은 소수 정당의 의회 진입을 막는 2인 선거구 폐지 등을 주장하며, 향후 기초의원 선거구획정안 심의·의결할 도의회의 적극적인 역할을 요청했다.

이미지 확대
김진경 의장이 경기지역 5개 야당 관계자들과 지방선거 선거구 획정 제도 개선과 관련한 건의 사항을 경청하고 의견을 나누고 있다.(사진=경기도의회)
김진경 의장이 경기지역 5개 야당 관계자들과 지방선거 선거구 획정 제도 개선과 관련한 건의 사항을 경청하고 의견을 나누고 있다.(사진=경기도의회)


5개 야당 관계자들은 “기초의원 2인 선거구 제도는 소수 정당과 새로운 정치세력의 진입을 제도적으로 차단하며 시민의 선택지를 제한해 왔다”며 “시민의 표가 사표로 사라지지 않고 고르게 반영되는 기초의회를 구성하는 것은 지방자치의 민주성과 신뢰를 회복하기 위한 최소한의 조건”이라고 건의했다.


이에 김 의장은 “선거구 획정은 지방자치의 대표성과 직결되는 사안인 만큼 제기된 의견들을 무겁게 받아들이겠다”라며 “전달된 내용은 향후 의회 차원에서 충분히 검토하고, 심의 과정에서 참고될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
