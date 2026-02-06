장한별 경기도의원, 전국 최초 15세 이상 중·고생 인플루엔자 예방접종 지원 근거 마련

이미지 확대 장한별 의원.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 장한별 부위원장(더불어민주당, 수원4)이 대표발의한 「경기도교육청 감염병 예방 및 관리에 관한 조례 일부개정조례안」이 6일(금) 제388회 임시회 교육행정위원회 제1차 상임위에서 원안가결 됐다.해당 개정안은 인플루엔자에 가장 효과적인 예방법인 예방접종 시행에 있어 국가지원 대상에 포함하지 않는 만 15세 이상인 중·고등학생을 대상으로 경기도차원 전국 최초로 지원의 제도적 근거를 마련했다는 점에서 의미가 크다.장한별 부위원장은 “인플루엔자 예방접종 지원의 사각지대에 있었던 만 15세 이상 중·고등학생까지 지원을 확대함으로써 모든 학생이 보장받는 보편적인 예방지원 체계를 구축하고자 하였다”며 “이번 조례 개정을 통해 안정적인 학생 예방접종 추진으로 인플루엔자 유행에 따른 결석 증가, 학습 결손 등의 문제가 해소될 것으로 기대된다”고 밝혔다.이어 “특히 이번 조례안은 경기도가 전국 최초로 해당 연령대 학생에 대한 예방접종 지원 근거를 마련했다는 점에서 선도적 의미가 있다”며 “앞으로도 위험으로부터 학생들을 보호하고, 학습권이 흔들리지 않도록 현장의 공백을 꼼꼼히 살피는 입법과 정책 지원을 이어가겠다”고 말했다.온라인뉴스팀