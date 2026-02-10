김태희 경기도의원, 의왕·군포·안산 공공주택지구 내 자원회수시설·지장물 조사 및 보상 추진 상황 점검

이미지 확대 김태희 의원이 9일 제388회 임시회 도시환경위원회 업무보고에서 대상 기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 도시환경위원회 김태희 의원(더불어민주당, 안산2)이 9일(월) 제388회 임시회 도시환경위원회 도시주택실과 도시개발국 및 경기주택도시공사(GH) 업무보고에서 의왕·군포·안산 공공주택지구 내 자원회수시설 설치 계획과 보상 추진 상황 등 주요 현안에 대해 집중 점검했다.김태희 의원은 “안산 건건동과 사사동 공공주택지구 내 자원회수시설 설치 계획은 입지 선정 과정과 주민 협의 절차를 둘러싸고 지역사회 갈등이 이어지고 있는 사안인 만큼, 입지 타당성과 주민 수용성을 재검토 해야한다”며, “2026년부터 생활폐기물 직매립 금지 정책이 시행되는 상황에서 사전 설명과 주민 의견 수렴, 주민 협조가 충분히 이뤄져야 한다”고 강조했다.이어 김태희 의원은 의왕·군포·안산 공공주택지구 보상업무와 관련해 “현재 토지 및 지장물 기본조사가 진행 중이나 지장물 물량 증가로 정확한 조사가 필요하다”며, “보상계획 절차와 일정에 대한 정보를 보다 구체적으로 안내해 주민 불안을 최소화할 필요가 있다”고 말했다.또한 “이주대책 부지 위치는 기존 생활권과 정주 여건, 자원회수시설, 학교, 교통 접근성 등을 종합적으로 고려해야 하며 주민 의견이 충분히 반영될 수 있도록 정부·LH 등 관계기관 간 긴밀한 협력이 필요하다”고 밝혔다.아울러 “주거 공급과 함께 주민 삶의 질을 높일 수 있는 생활 인프라 구축이 병행돼야 한다”며 “공공주택지구 내 주민 생활체육·문화·복지 기능을 결합한 커뮤니티 복합시설 설치를 적극 검토해야 한다”고 제안했다.끝으로 김태희 의원은 “공공주택지구 조성 과정에서 보상과 이주대책, 생활 인프라 구축과 함께 신도시와 구도심 간 협력체계 구축이 필요하다”며 “주민 생활과 정주 여건을 충분히 반영해 사업이 추진될 수 있도록 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.한편, 지난 1월 김태희 도의원은 안산 공공주택지구 조성 지역 내 논란이 되고 있는 생활폐기물 소각장과 하수처리장 조성 계획 위치를 경기주택도시공사와 현장을 방문했으며, 주민대책위원회와 GH가 함께 지장물 조사현황 점검, 보상계획 공고 일정, 이주택지 문제 논의 등을 위한 정기적인 간담회를 개최하고 있다.온라인뉴스팀