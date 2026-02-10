서성란 경기도의원, 의왕 1-1번 버스 증차 환영… “교통현안 조정에 경기도 적극 역할 필요”

이미지 확대 서성란 의원이 9일 상임위 업무보고에서 교통국을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 서성란 의원(국민의힘·의왕2)은 9일 열린 제388회 임시회 교통국 2026년 업무보고에서 의왕시 1-1번 시내버스 증차 추진 성과를 평가하며, 광역 교통현안 해결을 위한 경기도의 적극적인 조정 역할과 운수종사자 근무환경 개선 필요성을 강조했다.서성란 의원은 먼저 의왕 1-1번 시내버스 증차와 관련해 “여러 차례 간담회와 행정사무감사를 통해 제기해 온 문제가 실제 증차 결정과 시행 일정 마련으로 이어진 것은 의미 있는 성과”라며 경기도 버스정책과와 관계 공무원의 노력을 높이 평가했다.이어 “의왕은 주요 운수업체 면허가 인접 시군에 있어 노선 조정이나 증차 과정마다 시군 간 협의를 거쳐야 하는 구조적 한계가 있다”며 “이번 사례는 경기도가 교통행정의 최종 책임 주체로서 조정 역할을 수행했기에 가능했다”고 밝혔다.또한 “이 같은 구조적 문제는 특정 지역에 국한되지 않는 만큼, 향후 유사 교통현안 해결 과정에서도 경기도가 보다 전면에 나서 적극적으로 조정해야 한다”고 강조했다.아울러 서성란 의원은 운수종사자 휴게시설 확충과 근무환경 개선을 핵심 과제로 제시하며, “시내버스와 마을버스를 막론하고 휴게시설 확충은 이제 선택이 아니라 기본”이라고 강조했다. 이어 “시·군 수요조사에만 의존할 것이 아니라 경기도가 직접 실태를 파악해 부족한 시설과 필요한 형태를 선제적으로 마련해야 한다”며 도 차원의 적극적인 정책 추진을 촉구했다.끝으로 “근무환경 개선은 이미 조례상 근거가 마련된 사안인 만큼 공공관리제 전환 논의에 앞서 현장에서 체감할 수 있는 휴게시설과 근로환경부터 단계적으로 개선해야 한다”며 “운수종사자 근무환경 개선은 단순한 지원을 넘어 도민 교통서비스 질을 높이는 핵심 과제인 만큼 경기도가 책임 있게 추진해야 한다”고 밝혔다.온라인뉴스팀