임창휘 경기도의원 “경기광주역, 단순 공실 해소 넘어 ‘판교 DNA’ 심은 산업 거점 되어야”

이미지 확대 임창휘 의원이 9일 열린 상임위 업무보고에서 경기주택도시공사 대상으로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 도시환경위원회 임창휘 의원(더불어민주당, 광주2)은 9일(월) 진행된 경기주택도시공사(GH) 업무보고에서 경기광주역세권 지식산업센터의 활성화를 위해 단순한 공실 채우기를 넘어선 ‘광주형 혁신 산업 생태계’ 구축을 강력히 촉구했다.임창휘 의원은 이날 질의에서 “전국적인 지식산업센터 공급 과잉과 금리 여파로 인한 입주율 저조는 피할 수 없는 현실”이라고 진단하며, “단순히 입주 업종을 확대하는 수비적 전략만으로는 기업의 질적 성장과 청년 유입을 이끌어낼 수 없다”고 지적했다.임창휘 의원은 그 대안으로 ‘광주형 혁신 생태계’ 도입을 제안했다. 주요 내용은 ▲물산업ㆍ기후테크 등 특화 산업 관련 협회(앵커 시설) 선제적 유치 ▲스타트업을 위한 고성능 3D 프린터 등 첨단기술지원센터 구축 ▲GH 직접 투자 및 기회 매칭 펀드가 결합된 공공창업지원센터 운영 등이다.특히 임창휘 의원은 ‘직ㆍ주ㆍ락(職ㆍ住ㆍ樂, 일·배움·즐거움)’의 완성을 강조했다. 임창휘 의원은 “경기광주역세권이 잠만 자는 베드타운에서 벗어나려면 청년들이 머물며 배우고 즐길 수 있는 미디어 스튜디오, 청년지원센터 등의 인프라가 집약되어야 한다”며, “판교의 성공 DNA를 광주에 이식해 경기 동부권의 경제 엔진으로 탈바꿈시켜야 한다”고 역설했다.한편, 임창휘 의원은 최근 급변하는 부동산 시장 상황에 따른 GH의 역할 강화도 함께 주문했다. 2022년의 가격 폭락기에서 2026년 현재 가격 폭등 및 공급 부족이라는 정반대의 위기에 직면했음을 언급하며, ▲3기 신도시 등의 예측 가능한 주택 공급 로드맵 제시 ▲광명시흥 등 지연 사업의 보상 절차 단축을 위한 특단 대책 ▲상승기 공공재개발 갈등 관리 매뉴얼 마련 등을 촉구했다.임창휘 의원은 “부동산 시장의 진폭을 줄이는 것은 공공의 핵심 책무”라며, “도민이 체감할 수 있는 실질적인 공급 스케줄을 제시하고, 공공재개발 본연의 가치인 ‘주거 환경 혁신’을 위해 GH가 적극적인 갈등 조정자 역할을 수행해야 한다”고 당부했다.온라인뉴스팀