김성수 경기도의원 “안양권 3대 철도사업 차질없이 추진해야”

수정 2026-02-10 15:41
입력 2026-02-10 15:41
이미지 확대
김성수 의원이 9일 열린 상임위 업무보고에서 철도항만물류국 대상으로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)
김성수 의원이 9일 열린 상임위 업무보고에서 철도항만물류국 대상으로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 건설교통위원회 김성수 의원(더불어민주당, 안양1)은 9일(월) 열린 2026년 철도항만물류국 업무보고에서, 안양권 철도망 구축 사업의 차질 없는 추진을 위해 경기도가 적극적으로 나서 달라고 당부하였다.

김 의원은 이날 질의를 통해 ▲월곶-판교 복선전철 공정 지연 ▲국가철도망 및 광역교통시행계획 발표 지연 ▲철도지하화 종합계획 발표 지연 등 안양시 철도 현안의 문제점을 조목조목 지적하였다.

먼저. 김 의원은 “애초 2027년 말 개통 예정이었던 월곶-판교선(월판선)의 2025년 말 기준 공정률이 11%에 머물러 있어 개통 지연이 기정사실로 되고 있다”며 우려를 표하였다. 이는 2028년 개통 예정인 인덕원-동탄선(15%)이나 여주-원주선(14%)보다도 낮은 수치로 2027년 말 개통이 현실적으로 어렵다는 평가가 나오고 있는 상황이다. 김 의원은 “경기도가 국토교통부와 국가철도공단에 월판선의 조속한 건설을 요구하는 동시에 지연 대책 수립을 촉구해야 한다”고 주문하였다.

이어 경부선 안양시 구간의 철도지하화 문제도 거론하였다. 김성수 의원은 “안양시가 「철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법」 제정에 주도적인 역할을 했음에도 선도사업에서 제외됐고, 후속 종합계획 발표마저 늦어지고 있어 주민들의 우려가 크다”고 지적하며, “경부선 안양 구간이 ‘철도지하화 통합개발 종합계획’에 반드시 포함될 수 있도록 도 차원에서 총력을 다해달라”고 당부하였다.

마지막으로 김 의원은 만안구 박달 스마트밸리 개발과 연계한 교통망 확충의 필요성을 강조하며, “위례-과천선을 안양시까지 연장해 ‘안양역-박달 스마트밸리-광명역’을 잇는 철도 네트워크를 완성해야 한다”고 덧붙이며 경기도의 적극적인 지원을 당부하였다.
이에 대해 추대운 철도항만물류국장은 김성수 의원의 지적에 공감을 표하며 “국토교통부와 긴밀히 소통하여 주요 철도망 구축계획과 철도지하화 종합계획 등의 조속한 발표 및 안양시 철도 사업이 원활한 추진을 적극 지원하겠다”고 답하였다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
