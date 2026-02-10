경기도의회 인사청문위원회, 건설위 소관 경기교통공사 사장 후보자 검증 결과 ‘적합’

이미지 확대 10일 경기도의회 건설교통위원회 회의실에서 경기교통공사 사장 임명후보자 박재만 후보자에 대한 인사청문회가 진행되고 있다. 이날 특위는 박 후보자에 대해 ‘적합’ 의견을 최종 채택했다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 허원 인사청문특별위원회 위원장이 경기교통공사 사장 임명후보자 인사청문회에서 후보자의 전문성과 자질을 검증하기 위한 회의를 주재하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 허원 인사청문특별위원회 위원장이 인사청문회를 마친 뒤 ‘적합’ 의견으로 채택된 인사청문 경과보고서를 박재만 경기교통공사 사장 후보자에게 전달하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 인사청문특별위원회(위원장 허원)는 10일 경기도 지방공기업인 경기교통공사 박재만 사장 후보자에 대한 인사청문회를 실시한 결과 ‘적합’ 의견으로 청문결과를 채택했다고 밝혔다.앞서 3일 열린 제1차 회의에서 인사청문특별위원회 위원장으로 허 원 의원, 부위원장으로 문병근·김동영 의원을 선출하고, 제2차 회의에서 후보자의 신뢰성, 전문성, 창의성, 도정 이해도, 자치분권 이해도 등 청문 평가 항목에 대한 다각적이고 심층적인 검증을 실시했다.박재만 후보자는 제9·10대 경기도의회 의원 출신으로 문화체육관광위, 도시환경위, 보건복지위, 예산결산특별위원회 등에서 의정활동을 수행했으며, 국회의원실 보좌관 등으로 활동한 바 있다.인사청문위원회는 박 후보자의 의정활동 경륜과 지역활동 경험 등에 비추어 신뢰성, 도정 이해도 및 자치분권 이해도 지표에서 “적합 및 일부적합”으로 평가한 반면, 교통분야에 대한 전문성 및 창의성에서는 “일부적합 및 부적합” 평가가 다수였고 청문회 준비 부족 등에 대한 문제점도 지적되었으나, 전반적으로 “적합”으로 최종 결론을 내려 공사 운영 안정화 및 조직 활성화를 위해 도의회와 도, 시군 등과 원활한 협의를 통한 직무수행을 당부했다.박 후보자는 인사청문회에서 “의정활동과 다양한 지역사회 봉사활동으로 터득해 온 공공성에 대한 책임 의식과 정책 경험을 바탕으로 경기교통공사의 사장직을 성실히 수행할 것”이라며, “정책의 실현방향을 아는 경영자와 현장을 이해하는 책임자로서 도민의 이동권 향상과 공사의 지속가능한 성장을 위해 최선을 다하겠다”고 답변했다.허원 위원장(국민의힘, 이천2)은 “이번 인사청문회는 공직 수행자에 대한 도민의 알권리를 보장하고 공정하고 투명한 인사검증 절차를 확립하기 위해 실시된 것”이라며, “경기교통공사가 도민의 안전하고 편리한 교통이동권 향상을 위한 막중한 책임감을 갖고 더 큰 역할을 수행해야 한다”고 강조했다.이번 인사청문회는 「지방자치법」 제47조의2 및 「경기도의회 인사청문회 조례」에 근거해 경기도지사의 요청으로 실시되었으며, 금일 채택된 청문결과는 본회의 및 의장에게 보고한 후 도지사에게 송부된다.이번 인사청문특별위원회(경기교통공사)에는 허원(국힘,이천2) 위원장과 문병근(국힘,수원11)·김동영(민주,남양주4) 부위원장, 강태형(민주,안산5)·김성수(민주,안양1)·김영민(국힘,용인2)·박명숙(국힘,양평1)·박옥분(민주,수원2)·서성란(국힘,의왕2)·성복임(민주,군포4)·안명규(국힘,파주5)·양운석(민주,안성1)·이영주(국힘,양주1)·이홍근(민주,화성1) 의원이 활동했다.온라인뉴스팀