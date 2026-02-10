김현석 경기도의원 “경기교육연구원, 지역 현실 반영한 정책연구 강화해야”

이미지 확대 김현석 의원이 10일 열린 경기도교육연구원 원장 후보자 인사청문특별위원회에서 현실 반영한 지역 맞춤형 연구의 필요성을 강조하며 후보자에게 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 소속 김현석 의원(국민의힘, 과천)은 경기도교육연구원 원장 후보자 인사청문특별위원회에서, 지역별로 상이한 교육 현안을 연구 과제에 어떻게 반영할 것인지에 대해 질의하며, 지역 맞춤형 연구의 필요성을 강조했다.김현석 의원은 최근 논란이 된 경기도교육청의 고등학교 입학·배정 문제를 사례로 들며, “일부 지역은 동일한 고교 입학 제도를 두고도 전혀 다른 정책 요구가 나타나고 있다”며 “지역별 특성과 여건을 충분히 반영하지 못한 연구는 정책 설계 단계에서부터 한계를 가질 수밖에 없다”고 지적했다.이어 김 의원은 “그간 경기도교육연구원의 연구 과제를 살펴보면, 지역 단위의 교육 현안을 직접적으로 다룬 연구는 상대적으로 미흡했다”며, “국 단위·본청 중심의 연구 의제뿐 아니라, 지역청과 학교 현장에서 제기되는 과제들이 연구 과정에서 균형 있게 반영될 필요가 있다”고 강조했다.특히 김 의원은 고교학점제와 연계된 학생 배정·선택권 문제를 언급하며, “경기도 전체를 포괄하는 연구도 중요하지만, 지역별로 상반된 요구가 존재하는 사안에 대해서는 보다 세밀한 분석과 접근이 필요하다”고 밝혔다.그는 “특히 과천과 광명, 안양 등 인접 지역 간에도 교육 수요와 민원 양상이 크게 다른 만큼, 이를 고려한 연구 체계가 필요하다”고 덧붙였다.이에 대해 오성애 교육연구원장 후보자는 “지역청과의 소통을 강화하고, 지역별 이슈를 연구 과제에 반영할 계획”이라고 밝혔다.김현석 의원은 질의를 마무리하며 “경기도교육연구원은 도 전체 교육 정책을 뒷받침하는 기관인 동시에, 지역별 교육 현실을 정책에 연결하는 가교 역할도 수행해야 한다”며 “지역의 다양한 목소리가 연구에 실질적으로 반영될 수 있도록 연구 방향과 체계 전반에 대한 점검이 필요하다”고 강조했다.온라인뉴스팀