황세주 경기도의원, 3월 통합돌봄 시행 앞두고 준비상황 점검, 간호사 역할 강화해야

황세주 의원이 10일 열린 상임위 업무보고에서 복지국 대상으로 질의하고 있다.

황세주 경기도의원(더불어민주당, 비례대표·경기도의회 보건복지위원회 부위원장)이 올해 3월 시행 예정인 ‘통합돌봄’에서 간호사의 역할 강화 필요성을 강조했다.지난 10일 경기도의회 보건복지위원회는 2월 임시회 복지국 소관 업무보고를 실시했다. 이 자리에서 황세주 의원은 올해 3월 시행 예정인 통합돌봄법(「의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률」) 준비과정을 집중 점검했다.황 의원은 “통합돌봄에서 보건의료 분야를 이끌어가기 위해서는 간호사가 필수 인력이라고 생각한다”며 “그러나 현재 통합돌봄 전담인력 중 간호직 비율은 10%에 불과하고, 중요 의사결정을 위해 구성되는 ‘경기도 통합지원협의체’에서도 간호사가 제외돼 있다”고 지적했다.이어 황 의원은 “통합돌봄을 제대로 추진하기 위해 지금이라도 간호 인력을 적극 활용하고, 의사결정 구조에 참여할 수 있도록 보완이 필요하다”고 촉구했다.이 밖에도 황 의원은 경기도가 작성한 ‘2026년 통합돌봄 실시계획서’가 의회와 경기복지재단, 경기도사회서비스원 등에 충분히 공유되지 못한 점을 지적하고, 경기복지재단의 안성시 이전 추진 상황 등 주요 현안도 면밀히 점검했다.황세주 의원은 “경기도 복지가 한 단계 업그레이드되기 위해서는 올해 3월부터 시행될 ‘통합돌봄’이 무엇보다 중요하다”며 “경기도의회 보건복지위원회 부위원장으로서 경기도가 모범적으로 제도를 정착시킬 수 있도록 더 큰 관심과 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀