이영주 경기도의원, 똑버스·전기버스·택시까지… 교통정책, ‘현장 효율’ 기준으로 재설계해야

이미지 확대 이영주 의원이 9일 열린 경기도 교통국의 2026년 주요 업무보고에서 교통국 대상으로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 이영주 의원(국민의힘, 양주1)은 지난 2월 9일 열린 경기도 교통국의 2026년 주요 업무보고에서 수요응답형 교통 ‘똑버스’ 운영 비효율, 전기버스 충전 인프라 미비, 대중교통 중복 운영 문제, 교통약자 이동 지원 체계 전반에 대해 현장 중심의 문제점을 지적하고, 경기도 차원의 구조적 개선 역할을 강하게 주문했다.이 의원은 먼저 똑버스 운영 실태와 관련해 “양주시를 포함한 일부 지역에서 중·대형 전기버스가 투입되고 있지만 실제 탑승 인원은 1~2명에 불과해 차량 규모와 수요가 전혀 맞지 않는다”며 “기동성과 효율성을 고려하면 현재 구조는 명백한 수요 예측 실패”라고 지적했다. 특히 노선형으로 운영되는 일부 똑버스가 기존 마을버스·시내버스와 중복되면서 공차 운행이 반복되고 있는 점을 문제 삼았다.이어 “도로 여건상 유턴이 불가능해 고양시, 파주시, 의정부시 등 인접 시·군까지 이동한 뒤 회차하는 사례가 발생하고 있고, 실제 이용 과정에서 시민이 30분 이상 시간을 허비하는 일도 있었다”며 “이는 개별 시·군의 문제가 아니라, 광역 교통체계를 관리하는 경기도가 조정 역할을 해야 할 사안”이라고 강조했다.전기버스 운영 문제에 대해서도 강도 높은 지적이 이어졌다. 이 의원은 “중대형 전기버스의 배터리 잔량 관리 문제로 한파 속에서도 난방을 최소화한 채 ‘냉동차’처럼 운행되는 사례가 반복되고 있다”며 “기사와 시민 모두에게 불편을 전가하는 구조”라고 밝혔다. 특히 “종점·기점에 충전시설이 없어 차고지까지 이동해 충전해야 하는 현 체계는 예산 낭비이자 구조적 비효율”이라며, 공영 또는 민·관 복합 차고지 조성을 포함한 중장기 인프라 대책 마련을 촉구했다.또한 그는 교통 소외지역을 명분으로 한 정책이 오히려 기존 대중교통 체계를 잠식하고 있다는 점도 짚었다. “맞춤형 버스, 도시 및 농촌형 교통 모델, 수요응답형 복지택시, 똑버스가 동시에 투입되면서 오히려 기존 노선은 텅 비어 다니는 상황”이라며 “중복되고 과잉된 정책은 과감히 정리할 필요가 있다”고 덧붙였다.교통약자와 고령층 배제 문제도 도마 위에 올랐다. 이 의원은 “똑버스 이용자 중 어르신 비율이 현저히 낮다”며 “이용 방식 자체를 모르는 경우가 많아 단순 홍보로는 한계가 분명하다”고 지적하고, 오프라인 예약 지원, 정류장 안내 강화 등 접근성 개선을 위한 실질적 대책을 요구했다.택시 정책에 대해서도 문제 제기가 이어졌다. 그는 법인택시 운수종사자 처우 개선 예산, 차고지 관련 조례 개정, 보험료 지원 등 다층적인 지원이 이뤄지고 있음에도 “정책 목적 대비 구조적 효과에 대한 점검이 부족하다”며, “지원이 가동률과 서비스 개선으로 실제 연결되고 있는지 냉정한 재검토가 필요하다”고 강조했다.마지막으로 버스·택시 정류장 인근 불법 주정차 문제를 언급하며 “승객 승·하차 안전을 위협하는 수준”이라며, 음성 경고 시스템 도입과 즉시 과태료 부과 등 기술 기반 단속 방안도 경기도 차원에서 검토할 것을 제안했다.이 의원은 “교통정책은 숫자와 제도가 아니라, 시민의 하루 동선에서 평가받아야 한다”며 “경기도가 시·군에 책임을 떠넘기는 관리자가 아니라, 문제를 조정하고 구조를 바로잡는 컨트롤타워 역할을 해야 할 시점”이라고 강조했다.온라인뉴스팀