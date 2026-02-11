허원 경기도의원, 마을버스 처우개선·전담조직 신설 더는 미룰 수 없어

이미지 확대 허원 위원장이 9일 열린 제388회 임시회 건설교통위원회 교통국 2026년 업무보고에서 마을버스 운수종사자 처우개선에 도 차원의 선제적 지원과 전담조직 신설 필요성을 강조하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 허원 위원장(국민의힘·이천2)은 9일 열린 제388회 임시회 건설교통위원회 교통국 2026년 업무보고에서 마을버스 운수종사자 처우 개선 지원 현황을 점검하고, 도 차원의 선제적 지원과 전담 조직 신설 필요성을 강하게 강조했다.허 위원장은 먼저 마을버스 운수종사자 처우 개선 추진 상황과 관련해 “운수종사자 부족이 심화되는 상황에서 처우 개선 없이는 배차 안정과 노선 유지 자체가 어려운 구조”라며 “시·군 매칭 사업이라는 이유로 지원 속도가 지연돼서는 안 된다”고 지적했다. 이어 “성립 전 예산이나 시범 사업 등 도가 재정적 마중물 역할을 수행할 방안을 적극 검토하고, 현장에서 사업 시행을 기다리고 있는 만큼 보다 신속한 집행과 시·군 독려에 나서야 한다”고 강조했다.또한 마을버스 전담 조직 신설 필요성도 핵심 쟁점으로 제기됐다. 허 위원장은 “마을버스가 ‘시·군 소관’이라는 이유로 제도적 관리 체계 밖에 머물러 온 것은 행정이 초래한 구조적 불균형”이라며 “노선·재정·운수종사자 처우·환승 손실 문제를 통합적으로 다룰 전담 조직 없이는 근본적 해결이 어렵고, 전담 조직 신설은 더 이상 검토의 문제가 아닌 행정적 결단의 영역”이라고 강조했다.그는 “도지사가 강조해 온 기후 도정과 친환경 교통 정책이 실질적 변화로 이어지기 위해서는 상징과 실행이 함께 달라져야 한다”며 “행정과 조직, 예산의 변화가 있을 때 정책의 설득력도 비로소 완성된다”고 밝혔다.끝으로 설 명절을 앞두고 대중교통 운행 관리와 현장 안전 점검, 비상 대응 체계 강화를 당부하며 “도민이 체감할 수 있는 안전하고 안정적인 교통 서비스가 유지되도록 교통국의 역할과 책임을 위원회 차원에서 끝까지 점검해 나가겠다”고 전했다.온라인뉴스팀