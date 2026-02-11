김미리 경기도의원, 경기바다도 남부 중심…북부 해양자원 발굴 필요

이미지 확대 김미리 의원이 10일 열린 농정해양위원회 업무보고에서 남부에 집중된 경기바다 사업을 지적하고 경기 북부 지역에 대한 균형 있는 해양자원 발굴과 정책 설계를 주문하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 김미리 의원(개혁신당, 남양주2)은 10일 열린 농정해양위원회 업무보고에서 경기바다 관광·체험 프로그램이 남부 지역에 집중돼 있다며, 경기 북부 지역에 대한 균형 있는 해양자원 발굴과 정책 설계를 주문했다.이날 김미리 의원은 경기바다 브랜드 사업과 관련해 “경기바다를 끼고 있는 도시가 여러 곳임에도 불구하고, 현재 운영되는 주요 관광·체험 프로그램은 대부분 남부 지역에 집중돼 있다”며 “북부 지역을 포함한 균형 있는 해양정책이 필요하다”고 지적했다.특히 김 의원은 경기도 대표 해양치유자원인 경기바다 8경이 남부 중심으로 구성된 점을 언급하며 “도민이 골고루 체험하고 혜택을 누려야 하는데, 특정 지역에만 프로그램이 집중되는 구조는 바람직하지 않다”고 강조했다.이에 박종민 경기도 농수산생명과학국장은 향후 북부 지역 해양 관광자원도 추가로 발굴해 반영하겠다고 답변했다.김 의원은 “경기 북부는 그동안 해양·관광 등 여러 분야에서 상대적으로 소외됐다는 인식이 있다”며 “경기바다 정책만큼은 지역 간 격차 없이 설계되어야 한다”고 말했다. 이어 “북부에서도 체감할 수 있는 해양관광 콘텐츠를 적극 발굴해 균형 발전의 계기로 삼아야 한다”고 당부했다.한편 김미리 의원은 지난해 4월 「경기바다 브랜드 활용 및 홍보 활성화 조례안」을 대표발의하는 등, 경기바다의 체계적인 브랜드 구축과 도민 체감형 해양정책 확대에 지속적인 관심을 기울여 왔다.온라인뉴스팀