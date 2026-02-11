성기황 경기도의원, 경기도교육연구원장 인사청문회… 조직 운영의 청렴도와 소통의 가치’ 강조

이미지 확대 성기황 의원이 10일 열린 경기도교육연구원장 인사청문회에서 후보자의 경력을 날카롭게 검증하며 연구원의 신뢰도 회복, 의회와의 소통을 위한 노력을 주문하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 성기황 의원(더불어민주당, 군포2)은 10일 열린 (재)경기도교육연구원장 인사청문회에서 오성애 후보자의 경력을 날카롭게 검증하고 연구원의 신뢰도 회복과 의회와의 긴밀한 소통을 위한 노력을 강력히 주문했다.이날 성 의원은 후보자가 광주하남교육지원청 재임 시 추진한 ‘벌새조정전문가’ 사업을 통한 학교 내 갈등 예방과 중재 노력에는 공감하면서도 재임 기간 동안 외부 청렴도가 전년 대비 크게 하락한 점을 언급하며 조직의 신뢰도와 직결되는 청렴도 제고를 위한 관리가 부족했음을 지적했다.이에 오 후보자는 “청렴도 하락 원인을 내부적으로 면밀히 분석한 결과, 공사·민원 응대 등 외부 업무 과정에서 더욱 엄정한 관리가 필요하다는 점을 인지했다”고 밝히며 “연구원 운영에 있어 규정과 절차를 보다 명확히 하고, 조직 내 신뢰 회복을 최우선 과제로 안정적으로 이끌겠다”고 답변했다.아울러 성 의원은 “교육연구원의 본연의 목적인 교육연구기관의 기능을 잃지 않으면서 연구 성과가 실제 정책과 연계되려면 도민을 대변하는 의회와의 긴밀한 소통이 필수적이다”고 언급하며 의회와 적극적인 협치를 강조했다.마지막으로 그는 “연구원장으로서 교육의 전문성뿐만 아니라 조직을 청렴하고 안정적으로 이끌어내는 역량 역시 중요하다”면서 연구원의 신뢰 회복을 위한 책임 있는 역할을 당부하며 질의를 마무리했다.온라인뉴스팀