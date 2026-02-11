경기도의회 미래과학협력위원회, 2026년 첫 상임위서 미래산업 경쟁력 강화 의정활동 본격화

이미지 확대 미래과학협력위원회 이제영 위원장.(사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회(위원장 이제영, 국민의힘, 성남8)는 2월 6일부터 10일까지 열린 제388회 경기도의회 임시회 기간 중 상임위원회를 통해 2026년도 주요 부서 업무보고 및 조례안·동의안 심사를 진행하며 새해 의정활동의 출발을 알렸다.이번 회의에서 위원회는 소관 부서인 AI국, 국제협력국, 미래성장산업국과 5개 공공기관으로부터 2026년도 주요 업무계획을 보고받고, 2025년도 행정사무감사에서 지적된 사항의 조치 이행 여부를 중점적으로 점검했다.제1차(6일) 회의에서는 AI국과 국제협력국을 대상으로 ▲전통제조업 현장 맞춤형 AI 전환 지원 ▲공공 인공지능 윤리 기준과 책임 원칙 정립 ▲경기도통합데이터센터 건립 과정에서 제기된 문제 개선 ▲경기도 차원의 인공지능 전담 대응체계 구축 ▲국외출장 성과관리 체계 내실화 등을 질의하며 정책 보완을 주문했다.제2차(9일) 회의에서는 미래성장산업국을 대상으로 ▲스마트공장·제조로봇 사업의 질적 전환 방안 ▲지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 추진 방향 ▲현장 수요 기반 AI+X 아카데미 운영 ▲피지컬 AI 랩 운영 실태 점검 ▲국제 박람회 및 전시회 참관 지원 확대 ▲반도체 클러스터 대외 홍보 전략 등을 점검하며 정책 실효성과 현장 연계 강화를 강조했다.제3차(10일) 회의에서는 「경기도 첨단산업 인재혁신 지원 조례안」, 「경기도 생성형 인공지능 플랫폼 구축 및 운영에 관한 조례안」 등 조례안 6건과 동의안 3건을 심사·의결하며 미래산업과 인재양성 기반을 뒷받침할 제도적 기반을 정비했다.이제영 위원장은 “위원회가 지적한 사항들을 정책에 충실히 반영해 경기도가 미래산업과 경제의 중심지로 도약할 수 있는 기반을 마련해야 한다”며 “특히 현장을 직접 점검하고 이를 바탕으로 실효성 있는 정책 대안을 단계적으로 확대해 나갈 때 실질적인 성과를 거둘 수 있을 것”이라고 강조하며 현장 중심의 정책 마련을 당부했다.한편 미래과학협력위원회는 2026년에도 현장 중심의 정책 점검과 실질적인 대안 제시를 통해 경기도가 미래 산업 경쟁력을 선도할 수 있도록 지속적인 의정활동을 이어갈 계획이다.온라인뉴스팀