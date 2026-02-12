김영희 경기도의원, 평생교육사 보수교육 제도 개선 방향 논의

이미지 확대 김영희 의원이 11일 경기도의회 예담채에서 한국평생교육사협회 관계자들과 정담회를 갖고 평생교육사 전문성 강화를 위한 보수교육 제도 개선 방향을 논의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 김영희 의원(더불어민주당, 오산1)은 지난 11일 경기도의회 예담채에서 (사)한국평생교육사협회 관계자들과 정담회를 갖고, 평생교육사의 전문성 강화를 위한 보수교육 제도 개선 필요성에 대해 논의했다.이날 정담회에는 (사)한국평생교육사협회 이재주 회장을 비롯해 협회 임원진과 경기지부 관계자 등 10명이 참석했으며, 평생교육 공무원 직렬(직류) 신설, 평생교육사 보수교육 의무화, 지역 밀착형 평생교육 체계 강화 방안 등이 주요 의제로 다뤄졌다.이재주 (사)한국평생교육사협회 회장은 “평생교육의 중요성은 널리 인식되고 있지만 정작 평생교육사가 수행하는 역할은 충분히 알려지지 못했다”며, “지역 주민과 가장 가까운 현장에서 학습을 설계하고 운영하는 전문 인력인 만큼 체계적인 교육과 제도적 지원이 필요하다”고 말했다.이어 “평생교육사 보수교육 의무화가 제도적으로 마련된다면 현장 전문성이 크게 높아질 것”이라며, 제도 개선에 대한 관심과 지원을 요청했다.또 협회 관계자들은 “평생교육이 지역사회 문제 해결과 주민 역량 강화의 핵심 기반이 되고 있음에도 상당수 평생교육사가 임기제·계약직 형태로 근무하며 정책의 지속성이 떨어지는 구조적 한계가 있다”며, 공공부문 평생교육 직렬(직류) 신설의 필요성 등도 제안했다.이에 대해 김영희 의원은 “평생교육은 이제 선택이 아니라 모든 도민의 삶의 질을 좌우하는 필수 정책 영역이지만, 이를 담당하는 전문 인력에 대한 제도적 기반은 아직 충분히 갖춰져 있지 않다”며, “평생교육사의 전문성 강화를 위한 보수교육 제도 마련과 직렬(직류) 신설 필요성에 공감하고 경기도 차원에서 실질적인 개선 방안을 마련할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 밝혔다.이어 김영희 의원은 “평생교육의 가치와 평생교육사의 역할이 사회적으로 더 널리 알려질 수 있도록 협회 차원의 홍보와 정책 협력도 함께 강화해 나갈 필요가 있다”며, “도민 누구나 생애 전반에 걸쳐 배움의 기회를 누릴 수 있도록 제도적 기반을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀