양우식 경기도의회 의회운영위원장, 12대 의회 개원 준비 철저 주문

이미지 확대 양우식 의회운영위원장.(사진=경기도의회)

경기도의회 의회운영위원회 양우식 위원장(국민의힘, 비례)은 2월 11일 의회사무처 8개 부서를 대상으로 업무보고 및 주요 현안 사항에 대한 의견 청취를 실시했다.이날 업무보고는 총무과·인사과·언론홍보과·디지털의사과·공간정보화과·법제과·예산분석과·의정지원과 등 부서가 참여한 가운데, 부서별 주요 현안 사항 청취와 실무적인 대안 마련을 위해 심도 있게 진행됐다.양 위원장은 “2026년은 11대 의회를 성공적으로 마무리하고 12대 의회 개원을 차질 없이 준비해야 하는 매우 중요한 전환기”라면서 “의회사무처는 의회 운영 전반에 있어 누구나 납득할 수 있는 명확한 원칙과 기준을 수립해 공정하고 투명하게 업무에 임해야 한다”고 주문했다.이어 “의정활동 지원에도 ‘선택과 집중’이 필요한 시점”이라며 “의정 지원의 효율을 높이기 위해 꼭 필요한 곳에 힘을 모으고, 지원 방식을 다양하게 모색하면서 의원들이 도민이 체감할 수 있는 성과를 낼 수 있도록 실질적으로 뒷받침해야 한다”고 강조했다.이번 업무보고에서는 ▲본회의장 시설 개선 ▲의정정책추진단 개편 ▲정책지원관 평가체계 개선 방안 마련 ▲상임위원회 소위원회 활성화 ▲의원 친선연맹 운영 방식 개선 ▲가짜뉴스 대응 등이 논의됐다.끝으로 양 위원장은 “의회운영위원장으로서 사무처 각 부서의 주요 현안을 책임 있게 해결하고, 경기도의회의 위상 강화와 혁신을 위해 끝까지 최선을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀