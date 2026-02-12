지미연 경기도의원, 전국 광역의회 최초 교섭단체 리더십 표준 모델 정립

이미지 확대 지미연 의원이 12일 ‘경기도의회 교섭단체 리더십 유형이 의회운영 효과성에 미치는 영향 분석’ 정책연구용역 최종보고회에 참석해 연구회 관계자들과 기념촬영을 하고 이싿.(사진=경기도의회)

경기도의회 보건복지위원회 소속 지미연 의원(국민의힘, 용인6)은 12일 「경기도의회 교섭단체 리더십 유형이 의회운영 효과성에 미치는 영향 분석」 정책연구용역 최종보고회에 참석했다.이번 연구용역은 지방의회 내 교섭단체의 리더십 유형이 의회 운영 성과에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고, 이를 뒷받침할 법적·제도적 인프라를 구축하고자 지미연 의원의 제안으로 추진됐다.이날 보고회에서 책임연구자인 김선희 경인행정학회 회장(한경국립대학교 행정학전공 교수)은 언론보도 분석과 심층 인터뷰 결과를 종합해 경기도의회 시기별 교섭단체의 리더십 전개 양상과 특성을 설명했다.이어 리더십 강화를 위한 4대 전략으로 ▲교섭단체 운영의 안정성 확보 ▲교섭단체 운영 체계화 및 내부역량 강화 시스템 마련 ▲의회의 정책 주도권 확보를 위한 인프라 확충 ▲교섭단체 리더십 평가 및 환류 시스템 구축을 제안했다.지 의원은 “이번 연구는 설문조사와 실증적 조사를 바탕으로 교섭단체 리더십의 특징을 정밀하게 분석하고, 리더십 강화를 위한 구체적인 법·제도 개선 방안을 마련했다는 점에서 매우 뜻깊은 성과”라고 평가했다.그는 “교섭단체 대표의 리더십은 의회 운영의 효율성 제고뿐만 아니라, 궁극적으로 도민 삶의 질 향상을 위해서도 중요하게 다뤄져야 할 핵심 과제”라고 강조했다.그러면서 “오늘 도출된 결과가 전국 광역의회가 벤치마킹할 수 있는 실질적인 정책 지침이 될 수 있도록 리더십 모형 도출, 관련 조례 개정안 제시 등 후속 조치에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀