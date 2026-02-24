임광현 경기도의원, 2026년 유보통합 행정 기반 조성 추진 현황 논의

이미지 확대 임광현 의원이 23일 경기도의회 가평상담소에서 경기도교육청 관계자들과 ‘2026년 유보통합 행정 기반 조성 추진 현황’을 논의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 소속 임광현 의원(국민의힘·가평)은 23일 경기도의회 가평상담소에서 2026년 유보통합(유아교육·보육 통합) 행정 기반 조성 추진 현황에 대해 논의하는 시간을 가졌다.이날 간담회에서는 경기도교육청의 2026년도 유보통합 준비 사업 추진 방향과 주요 과제가 공유됐다.경기도교육청은 2026년도 유보통합 준비 사업의 핵심 과제로 ▲시·군별 협업 과제 발굴 ▲우수사례 확산 과제 선정 및 중점 추진 ▲어린이집·유치원·초등학교 연계 공간 조성 모델 개발 등을 설정했다고 밝혔다.경기도교육청 유보통합준비 엄신옥 단장은 “유보통합은 단순한 행정 통합을 넘어 모든 영유아의 건강한 성장을 지원하기 위한 격차 완화 중심 사업”이라며 “경기도형 통합 모델을 통해 유아에서 초등으로 자연스럽게 이어지는 연계 체계를 구축하겠다”고 밝혔다.이에 대해 임광현 의원은 “지역 간 편차를 줄이고 정책 효과를 현장에서 체감할 수 있도록 구체적이고 실행력 있는 방안 마련이 필요하다”고 강조했다.또한 “국제포럼 교류 등을 통해 선진 사례를 적극 도입하고, 유아와 학부모가 교육·보육 기관 전환 과정에서 겪는 단절을 최소화해야 한다”며 “지역사회 중심의 통합 교육 생태계가 안정적으로 구축될 수 있도록 의회 차원의 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.온라인뉴스팀