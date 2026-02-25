윤종영 경기도의원, 농업생명자원 관리·보존, 이제는 산업 전락이다, 정책전환 촉구

이미지 확대 24일 경기도의회가 연천군 종합복지관에서 개최한 ‘그린바이오산업 육성과 농업생명자원의 체계적 보존·활용을 위한 입법정책토론회’에서 좌장을 맡은 윤종영 의원이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 농정해양위원회 윤종영 부위원장(국민의힘, 연천)은 24일 경기도의회가 연천군 종합복지관에서 개최한 「그린바이오산업 육성과 농업생명자원의 체계적 보존·활용을 위한 입법정책토론회」에서 좌장을 맡아 토론 전 과정을 주재하며 정책 방향을 제시했다.이번 토론회는 연천군이 ‘경기북부 그린바이오산업 육성지구’로 지정된 것을 계기로, 농업생명자원의 보존·관리 정책을 산업적 활용과 연계하는 입법적 기반을 모색하기 위해 마련됐다.윤 의원은 개회 발언에서 “농업생명자원은 단순한 관리 대상이 아니라, 식량안보와 국가 바이오 경쟁력을 좌우하는 전략 자산”이라며 “이제 정책의 질문은 ‘얼마나 보존했는가’가 아니라 ‘어떻게 활용하고 산업화할 것인가’로 전환돼야 한다”고 강조했다.이날 발제에서 경기도경제과학진흥원 최춘환 책임연구원은 경기 남부의 기술·인력 역량과 북부의 청정 농업자원을 연계하는 산업 생태계 구축 전략을 제시했고, 강원대학교 최익영 교수는 종자 주권 확보와 민간 육종 혁신을 통한 전주기 산업화 체계 마련의 필요성을 강조했다.이어진 지정토론에서 박명애 ㈜한국지네틱바이오팜 대표이사는 전문 연구 인력 확보의 어려움과 인허가 규제 문제를 지적하며 ‘인재 유입 패키지’와 규제 샌드박스 적용을 제안했다. 스몰윙즈코리아 박찬영 이사는 연천 특산물인 율무 부산물을 활용한 기능성 화장품 생산 사례를 소개하며 농업생명자원의 ‘보존–활용–산업화’ 선순환 모델의 구체적 가능성을 제시했다.이에 대해 엄기만 경기도 바이오산업과장은 그린바이오 육성지구 지정, 산업화지원센터 구축, 종합계획 수립 방침 등을 설명하며 제도적 기반을 단계적으로 강화하겠다고 밝혔다.또한 황인순 경기도 친환경농업과장은 기후 위기 대응 차원에서 ‘기후 완화-기후 적응-기후 회복’ 체계로의 정책 전환 필요성을 제시했고, 정윤경 경기도농업기술원 선인장다육식물연구소장은 「농업생명자원의 보존·관리 및 이용에 관한 법률」 제15조 실행계획을 보존 중심에서 활용·산업화 중심으로 고도화해야 한다고 제안했다.마지막으로 이현주 연천군 경제교통과장은 특화 작물의 표준화·대량 재배와 연천BIX를 중심으로 한 기업 집적화, 북부 R＆D 센터 연계 전략 등을 설명하며 생산·실증 거점으로서의 역할을 천명했다.윤 의원은 토론 말미에 “오늘 논의는 선언이 아니라 설계의 출발점이 되어야 한다”며 “보존–실증–산업화를 연결하는 선순환 구조를 제도화하고, 인력·규제·예산·기후 대응 체계를 종합적으로 정비해야 한다”고 정리했다. 이어 “연천군을 비롯한 경기 북부 지역은 접경 지역이라는 한계를 넘어, 생물 다양성과 청정 환경을 기반으로 국가적 실증 플랫폼으로 도약할 수 있는 잠재력이 충분하다”고 평가했다.특히 윤 의원은 “경기도 차원의 종합계획 수립과 조례 고도화를 통해 농가와 기업, 연구기관이 상생하는 구조를 만들고, 경기 북부 균형 발전을 견인하는 실질적 성장 동력으로 자리매김해야 한다”고 강조했다.한편 윤 의원은 이날 제기된 의견을 토대로 관련 「경기도 농업생명자원의 보존·관리 및 이용에 관한 조례」 입법을 검토하는 한편, 경기 북부 그린바이오산업 육성지구가 실질적 산업 거점으로 정착할 수 있도록 의회 차원의 지원을 이어갈 계획이라고 밝혔다.온라인뉴스팀