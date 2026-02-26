이은주 경기도의원, 인창초·인창유 그린스마트스쿨 BTL 착공기념식 참석

이미지 확대 이은주 의원이 25일 구리 인창초등학교 체육관에서 열린 ‘그린스마트스쿨 인창초·인창유 임대형 민자사업(BTL) 착공기념식’에 참석해 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 이은주 의원이 ‘그린스마트스쿨 인창초·인창유 임대형 민자사업(BTL) 착공기념식’에서 주요 내빈들과 함께 첫 삽을 뜨고 있다.(사진=경기도의회)

이은주 경기도의회 의원(국민의힘·구리2)은 25일 구리 인창초등학교 체육관에서 열린 ‘그린스마트스쿨 인창초·인창유 임대형 민자사업(BTL) 착공기념식’에 참석해 미래형 교육환경 조성의 출발을 함께했다.구리남양주교육지원청이 주최하고 경기미래교육인프라 주식회사가 주관한 이날 행사에는 이 의원을 비롯해 교육청 및 지자체 관계자, 학교운영위원, 학부모회, 학생 대표 등 40여명이 참석했다.이번 사업은 총사업비 291억원(인창초 248억원, 인창유 43억원)이 투입되는 대규모 프로젝트로, 디지털 기반 스마트 학습공간과 친환경 요소를 반영해 학생 중심의 미래형 학교로 재구조화할 계획이다. 사업 기간은 2026년 2월 25일부터 2027년 12월 14일까지 22개월 동안 진행된다.이 의원은 축사를 통해 “올해로 개교 105주년을 맞이한 인창초등학교는 구리시의 역사와 전통을 고스란히 간직한 상징적인 교육의 장”이라며 “오늘 착공식은 유구한 역사 위에 아이들의 미래를 준비하는 새로운 출발점”이라고 의미를 부여했다.이어 “긴 공사 기간 동안 학생들의 안전 확보와 학습권 침해 최소화를 위해 교육청과 시공사가 합심해 세심하게 관리해달라”고 당부하며 “인창초와 인창유가 구리시를 대표하는 명문 학교로 거듭나고, 아이들이 더 나은 환경에서 성장할 수 있도록 앞으로도 도의회 차원에서 지속적인 관심을 갖고 교육 현장을 살피겠다”고 강조했다.그는 “학교는 지역사회와 함께 호흡하며 성장하는 공간인 만큼, 교육공동체의 목소리가 설계와 운영에 충분히 반영되어 이번 사업이 성공적으로 마무리되길 기대한다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀