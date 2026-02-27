경기도의회 2026년 상반기 청소년의회교실 참가학교 모집

이미지 확대

경기도의회(의장 김진경)는 도내 초·중·고등학생과 학교 밖 청소년들을 대상으로 2026년 상반기 ‘청소년의회교실’에 참여할 학교 및 단체를 모집한다.신청 기간은 3월 3일부터 3월 17일까지 15일간이며, 운영은 4월부터 7월까지 총 30회에 걸쳐 진행된다.모집 대상은 초등학교 5~6학년, 중·고등학생 및 동일 연령대 학교 밖 청소년으로, 회차당 참여 인원은 34명 이내다. 개인 접수는 불가하며, 학교 또는 단체 단위로 신청해야 한다.청소년의회교실은 ▲의회 소개 ▲모의의회 체험 ▲OX퀴즈 ▲수료식 ▲의회 견학 등 다양한 프로그램으로 구성된다. 학생들은 실제 의사 진행 과정을 체험하며 지방의회의 기능과 역할을 이해하고, 민주적 의사결정 과정을 직접 경험하게 된다.참가 신청은 경기도의회 ‘어린이의회’ 누리집을 통해 가능하며, 참가신청서를 제출해야 한다. 자세한 사항은 경기도의회 디지털의사과 의사팀(031-8008-7204)으로 문의하면 된다.온라인뉴스팀