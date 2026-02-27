이석균 경기도의원, 방산 조례 결실로 북부 발전 시동… 경기국방벤처센터 개소

이미지 확대 27일 포천시 대진대학교 산학협력관에서 열린 ‘경기국방벤처센터 개소식’에 참석한 이석균 의원이 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도 방위산업의 제도적 기반을 마련한 경기도의회 이석균 의원(국민의힘, 남양주1)이 경기국방벤처센터 개소와 함께 방산 생태계 조성의 가시적인 성과를 거뒀다.경기도는 27일(금) 포천시 대진대학교 산학협력관에서 ‘경기국방벤처센터 개소식’을 개최했다. 이날 행사에는 김대순 경기도 행정2부지사, 김일동 방위사업청 차장, 손재홍 국방기술진흥연구소장, 백영현 포천시장, 윤은도 대진대학교 이사장, 김용태 국회의원, 이석균 도의원 등 주요 인사와 협약기업 관계자들이 참석했다.경기국방벤처센터는 포천시 대진대학교 산학협력관 4층에 설치됐으며, 경기도·포천시·국방기술진흥연구소가 공동으로 운영한다. 연 7억 원(도 3.5억, 시 3.5억)의 예산이 투입되며, 국비 추가 지원도 예정돼 있다. 센터는 도내 우수 기술을 보유한 중소·벤처기업을 발굴해 방산기업으로 육성하고, 과제 발굴과 기술개발, 판로 개척을 지원하는 역할을 맡는다.이번 센터 개소는 이석균 의원이 대표 발의·제정한 「경기도 방위산업 육성 및 지원에 관한 조례」의 실질적 성과라는 점에서 의미가 크다. 해당 조례는 방위산업 육성계획 수립, 지원사업 추진, 방위산업발전협의회 설치 등을 규정하며 경기도 방산 정책의 제도적 토대를 마련했다.이석균 의원은 축사에서 “오늘은 단순한 개소식이 아니라 경기도 방위산업의 새로운 출발점”이라며 “조례 제정을 통해 마련한 제도적 기반이 현장에서 실질적 성과로 이어진 첫 사례가 바로 경기국방벤처센터”라고 강조했다. 이어 “경기국방벤처센터를 시작으로 경기방산혁신클러스터가 조성되고, 그 결실은 결국 경기북부 발전을 이끄는 새로운 성장 동력으로 이어질 것”이라고 밝혔다.경기북부는 그동안 군사시설과 각종 규제로 인해 산업 발전에 제약을 받아왔다는 평가를 받아왔다. 이에 대해 이석균 의원은 “안보와 규제로 상징되던 경기북부가 이제는 첨단 방위산업을 통해 대한민국 미래 산업을 견인하는 중심지로 도약해야 한다”고 덧붙였다.경기도는 향후 방위사업청 공모를 통해 ‘경기방산혁신클러스터’ 지정을 추진할 계획이다. 센터 설립은 클러스터 공모의 필수 기반으로, 향후 AI·드론·반도체 등 경기도의 첨단산업과 방산을 연계한 특화 전략이 본격화될 전망이다.이날 행사에서는 현판 제막식과 함께 ㈜포스웨이브, ㈜쿠오핀, ㈜제노코 등 협약기업 소개도 진행됐다. 항공우주·위성통신·초저지연 영상전송 등 첨단 기술을 보유한 기업들이 참여해 방산 진출 확대에 대한 기대감을 높였다.이석균 의원은 “K-방산이 세계적으로 주목받는 지금, 경기도가 첨단산업 기반과 북부 군사 인프라를 결합해 방위산업 혁신의 중심지로 도약해야 한다”며 “경기국방벤처센터가 대한민국 방산 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 마중물이 되길 기대한다”고 말했다.온라인뉴스팀