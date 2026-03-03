메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

김진경 경기도의회 의장, 제107주년 3.1절 기념식 참석

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-03-03 09:36
입력 2026-03-03 09:36
이미지 확대
김진경 의장이 1일 시흥시청 늠내홀에서 열린 ‘제107주년 3·1절 기념식’에서 참석해 기념사를 하고 있다.(사진=경기도의회)
김진경 의장이 1일 시흥시청 늠내홀에서 열린 ‘제107주년 3·1절 기념식’에서 참석해 기념사를 하고 있다.(사진=경기도의회)


김진경 경기도의회 의장(더민주·시흥3)은 1일 시흥시청 늠내홀에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에 참석해 조국의 독립을 위해 헌신한 선열들의 숭고한 뜻을 기렸다.

시흥시 주최로 열린 이날 기념식에는 보훈단체장과 독립유공자 유가족 등 300여 명이 참석했으며, 3·1운동 경과 보고를 시작으로 독립선언서 낭독, 만세삼창 등이 진행됐다.

이미지 확대
‘제107주년 3·1절 기념식’에서 김진경 의장이 참석자들과 함께 태극기를 흔들며 만세삼창을 하고 있다.(사진=경기도의회)
‘제107주년 3·1절 기념식’에서 김진경 의장이 참석자들과 함께 태극기를 흔들며 만세삼창을 하고 있다.(사진=경기도의회)


김 의장은 “오늘의 평화로운 일상은 나라의 주권과 존엄을 지키기 위해 헌신한 선열들의 용기로 가능했다”며 “그 값진 유산을 이어받아 공동체를 먼저 생각하고 지역의 더 나은 내일을 위해 책임을 다하는 것이 우리의 몫”이라고 강조했다.

이어 “어려움 속에서도 함께 책임지는 태도가 또 다른 오늘의 만세가 되어야 한다”며 “시흥 수암면 일대에서 울려 퍼졌던 만세운동의 역사를 되새겨 시민의 삶을 지키고 지역의 자부심을 더욱 굳건히 세우는 데 책임을 다하겠다”고 밝혔다.
아이수루 서울시의원, 다문화 정책의 본격적 출발 ‘카자흐 하우스’ 개관식 행사 참석
서울시의회 바로가기
thumbnail - 아이수루 서울시의원, 다문화 정책의 본격적 출발 ‘카자흐 하우스’ 개관식 행사 참석

이미지 확대
김진경 의장이 ‘제107주년 3·1절 기념식’을 마친 뒤 보훈단체장 및 독립유공자 유가족 등 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)
김진경 의장이 ‘제107주년 3·1절 기념식’을 마친 뒤 보훈단체장 및 독립유공자 유가족 등 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김진경 경기도의회 의장이 참석한 기념식은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기