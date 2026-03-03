김진경 경기도의회 의장, 제107주년 3.1절 기념식 참석

이미지 확대 김진경 의장이 1일 시흥시청 늠내홀에서 열린 ‘제107주년 3·1절 기념식’에서 참석해 기념사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 ‘제107주년 3·1절 기념식’에서 김진경 의장이 참석자들과 함께 태극기를 흔들며 만세삼창을 하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 김진경 의장이 ‘제107주년 3·1절 기념식’을 마친 뒤 보훈단체장 및 독립유공자 유가족 등 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김진경 경기도의회 의장(더민주·시흥3)은 1일 시흥시청 늠내홀에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에 참석해 조국의 독립을 위해 헌신한 선열들의 숭고한 뜻을 기렸다.시흥시 주최로 열린 이날 기념식에는 보훈단체장과 독립유공자 유가족 등 300여 명이 참석했으며, 3·1운동 경과 보고를 시작으로 독립선언서 낭독, 만세삼창 등이 진행됐다.김 의장은 “오늘의 평화로운 일상은 나라의 주권과 존엄을 지키기 위해 헌신한 선열들의 용기로 가능했다”며 “그 값진 유산을 이어받아 공동체를 먼저 생각하고 지역의 더 나은 내일을 위해 책임을 다하는 것이 우리의 몫”이라고 강조했다.이어 “어려움 속에서도 함께 책임지는 태도가 또 다른 오늘의 만세가 되어야 한다”며 “시흥 수암면 일대에서 울려 퍼졌던 만세운동의 역사를 되새겨 시민의 삶을 지키고 지역의 자부심을 더욱 굳건히 세우는 데 책임을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀