김선영 경기도의원, 경기도의회 의정정책백서 제작 착수보고회에 참석해 도민 중심 가독성 높은 백서 제작 주문

이미지 확대 김선영 의원이 4일 경기도의회에서 열린 ‘제11대 후반기 의정정책백서 제작 용역 착수보고회’에 참석해 의견을 개진하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 김선영 의원이 ‘제11대 경기도의회 후반기 의정정책백서 제작 용역 착수보고회’를 마친 뒤 의정정책추진단 의원 및 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 경제노동위원회·도청예산결산특별위원회 김선영 부위원장(더불어민주당, 비례)은 3월 4일 경기도의회에서 열린 ‘제11대 경기도의회 후반기 의정정책백서 제작 용역 착수보고회’에 참석해, 도민의 눈높이에 맞춘 가독성 높은 백서 제작과 현장 중심의 성과 정리를 주문했다.이번 착수보고회는 지난 2년간 경기도 31개 시·군 전역을 누비며 민생 현안을 발굴해 온 의정정책추진단의 활동을 결산하고, 그 성과를 도민에게 알기 쉽게 전달하기 위한 백서 제작의 첫 단추를 꿰는 자리였다.김선영 부위원장은 백서의 표지 구성과 편집 방향에 대해 “의정백서는 전문가나 공무원들만 보는 책이 아니라, 도민들이 한눈에 보고 의회의 활동을 바로 이해할 수 있는 지침서가 되어야 한다”라며 “경기도민이라면 누구나 한 번에 읽고 이해할 수 있도록 접근성을 높이는 것이 가장 중요하다”라고 강조했다.특히 김 부위원장은 행정 편의적인 용어 사용을 지적하며 실질적인 대안을 제시했다.김선영 부위원장은 “표지나 본문에 ‘허브(hub)’, ‘비비드(vivid)’와 같은 모호한 영문 표현을 사용하는 것은 도민과의 거리감을 키울 뿐”이라며 “관공서 특유의 딱딱한 언어를 일상적인 언어로 순화해 가독성을 극대화해야 한다”라고 당부했다.또한 김선영 부위원장은 그동안 의정정책추진단 위원으로 활동하며 현장의 목소리를 정책으로 전환해 온 과정을 언급했다.김 부위원장은 “지난 2년간 의정정책추진단은 지역의 규제 합리화와 SOC 확충 등 지역의 절실한 현안을 해결하기 위해 도청 실·국과 끊임없이 소통하며 가교 역할을 해왔다”라며 “백서 역시 맥락 없이 사업을 나열하는 방식에서 벗어나, 현장의 목소리가 어떻게 실제 정책으로 실현되었는지를 보여주는 이야기 중심, 과정 중심의 기록이 되어야 한다”라고 제언했다.이어 김 부위원장은 “의정정책백서는 지난 활동의 기록인 동시에 다음 추진단이 참고할 수 있는 소중한 역사이자 가이드라인”이라며 “방대한 자료를 단순히 담기보다 꼭 전달하고 싶은 핵심 정책을 집중도 있게 구성해 백서의 신뢰도와 완성도를 높여달라”고 주문했다.끝으로 김선영 부위원장은 “정책은 책상 위가 아닌 민생 현장에서 도민의 목소리를 통해 완성되는 것”이라며 “의정백서가 도민에게는 의정 성과를 투명하게 보고하는 소통의 창구가 되고, 공직자에게는 민생 중심 정책 수립의 길잡이가 될 수 있도록 끝까지 세심하게 살피겠다”라고 밝혔다.한편, 경기도의회 의정정책추진단은 道 실·국과 시·군을 대상으로 민생 및 경제 관련 현안을 청취하고 의정 지원방안을 논의하는 협의체로, 제11대 후반기 의회가 끝나는 2026년 6월 30일까지 활동하며 이번 백서에 그간의 정책 협치 성과를 집대성할 예정이다.온라인뉴스팀